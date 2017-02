Aumenta o número de novas ações na Justiça do Trabalho em Caxias 

Economia 07/02/2017 | 11h32 Atualizada em

O número de processos novos no Foro Trabalhista de Caxias do Sul aumentou 5,22% em 2016. Foram 12.547 novos casos contra 11.924 do ano de 2015. O aumento tem sido constante ano a ano. Se comparado com 2013, o ano de 2016 teve 31% a mais de novos processos. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Reportagem que retrata o drama dos empresários de Caxias do Sul provoca o debate

BaitaKão, de Caxias, investe em ação social para festejar os 45 anos

Empresários de Caxias do Sul pedem união contra a crise

Confira histórias de empresários de Caxias que passaram pela crise econômica



Segundo a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a desembargadora Beatriz Renck, o aumento no número de casos tem relação com a crise econômica porque a inadimplência das empresas aumenta, especialmente nas verbas rescisórias. Conforme ela, geralmente o trabalhador só entra com ação depois de estar desligado da empresa.

Em 2016, tiveram sentença ou acordo 11.726 processos no Foro Trabalhista de Caxias, um aumento de 14,6% em relação aos 10.229 casos de 2015.

Acidentes de Trabalho

Do total de novos processos na Justiça do Trabalho em Caxias em 2016, 13% correspondem a casos envolvendo acidentes de trabalho, mesmo índice de 2015. Foram 1.657 novos casos em 2016 contra 1.594 de 2015.

Todos os casos envolvendo acidentes de trabalho em Caxias passam pela 6a. Vara. Os demais são distribuídos entre as outras cinco varas da Justiça do Trabalho na cidade.

Se comparado com 2013, o número de novos processos relativos a acidentes de trabalho em Caxias em 2016 é 22,65% maior.

De acordo com dados do Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest Serra), o número de mortes por acidente de trabalho em Caxias do Sul quase triplicou de 2015 para 2016. Foram 23 casos no ano passado contra oito de 2015.

Uma das causas apontadas é justamente a crise econômica que, com o desemprego, faz com que muitos trabalhadores atuem de maneira autônoma ou informal - com isso, aumenta o risco de acidentes pelo não cumprimento de normas de segurança.