A necessidade que virou filão de mercado

Hortelã com Canela, situada no bairro Cristo Redentor, conta com canais de venda em lojas de produtos naturais, no Super Andreazza, em lancherias e na própria empresa Foto: Fabiano Knobb / divulgação

Com intolerância ao glúten e temendo contaminação cruzada – quando a empresa também produz alimentos com glúten –, Juliana Knopp passou a desenvolver seus próprios pães, bolos, tortas salgadas e cucas – na foto, o bolo de beterraba com chocolate, bastante apreciado por crianças.



A necessidade pessoal, aliada à percepção de demanda crescente por itens sem glúten, tanto por questão de saúde quanto por moda em academias, fez com que a antes massoterapeuta identificasse um nicho de mercado. Assim nasceu a Hortelã com Canela, situada no bairro Cristo Redentor, que conta com canais de venda em lojas de produtos naturais, no Super Andreazza, em lancherias e na própria empresa. E mais: já tem interessados em Santa Catarina e em São Paulo.



Com isso, a média de 50 produtos por dia pode fermentar para 200 itens diariamente. A conscientização abre um mercado vitaminado.



– É difícil vender um conceito, mas a conscientização sobre a doença celíaca é que fará a diferença – expressa Juliana.