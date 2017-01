Yang Modeladores planeja franquia específica para o filão fitness

Caixa-Forte 24/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Após crescer 40% nos negócios em 2016, a Yang Modeladores quer esticar ainda mais o desempenho em 2017, quando pretende avançar pelo menos 20% na receita. Para alcançar esses números fabulosos, na contramão do mercado em geral, a empresa caxiense, além de ser favorecida pelo setor da vaidade feminina, faz a sua parte com estratégias criativas para reforçar a presença no mercado brasileiro.



A Yang mostra força e não perde tempo. Já voltou do recesso e começou o ano com a primeira novidade. Na última semana, a marca de modeladores, lingeries e roupas para academia e praia inaugurou um espaço para as consultoras externas – são cerca de mil –, na região central de Caxias.



E virão mais inovações em breve: a marca lançará um braço específico para a linha fitness, com duas franquias já confirmadas, para Caxias do Sul e Porto Velho (Rondônia). Esse filão já representa 20% dos negócios da Yang, e tem capacidade para voos solos, saindo apenas da esfera das lojas tradicionais do grupo – hoje são 10, entre próprias e franquias.



– Queremos suprir à demanda do público por produtos diferenciados e conquistar novas clientes – pontua a diretora Cristini Pereira de Oliveira.



Aliás, a coleção de inverno para academia já está alinhada e em produção.



– Para essa coleção, buscamos tecnologia, com tecidos com proteção solar UV, leveza, textura e sublimação exclusiva – explica a estilista Verônica Zini, que responde pela criação na empresa.



A fábrica, situada na Rua Jacó Brunetta, 1.597, em Caxias, tem 32 costureiras, que produzem, em média, 200 modeladores por dia, o carro-chefe da grife, que aposta em peças que modelem, embelezem e façam bem à saúde.