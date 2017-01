Viver um mês de cada vez será a máxima da indústria em 2017

Caixa-Forte 09/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Entramos na segunda semana de janeiro, e Caxias continua em ritmo de férias. Várias indústrias se mantêm fechadas, cenário que se verifica em algumas lojas, entidades e restaurantes.Aos poucos a cidade retomará o seu ritmo (espera-se que no compasso dos tempos áureos), e não de 2015 e 2016. Até porque a lentidão e a incerteza deram o tom do andamento (ou não) dos negócios nos últimos dois anos.



A preocupação é que nem a mudança no governo federal, no final de agosto, e nem a troca de ano injetaram ânimo ainda. O sentimento continua sendo de espera. Há grandes indústrias da cidade que voltarão ao trabalho no final do mês sem garantia de contratos futuros.Será de novo o esquema de viver um mês de cada vez.



O que empresários ouvidos pela colunista já sentenciam é que a visão do primeiro trimestre de 2017 está um pouco melhor do que nos primeiros três meses de 2016. Mas, também, há outra certeza: será, de novo, um trimestre difícil.Como no Brasil a vida parece só deslanchar após o Carnaval, não há dúvidas de que o clima será de ¿déjà vu¿.



As fichas agora são direcionadas a abril, que pode ser um divisor de águas para virarmos a página.