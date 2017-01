Uniftec investe R$ 1 milhão em Escola de Gastronomia em Caxias  

Caixa-Forte 12/01/2017 | 14h51 Atualizada em

Com o número cada vez maior de instituições de ensino superior – em Caxias, rondam as 20, incluindo as na modalidade a distância –, e com a queda das matrículas em função da crise e das dificuldades de financiamento como o Fies, o setor tem buscado diferenciais para destacar-se nesse filão.



O Grupo Uniftec investirá R$ 1 milhão em infraestrutura e equipamentos na Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107, bairro Cinquentenário, para lançar o curso de graduação tecnológica em Gastronomia, uma demanda crescente em Caxias.



Integram o complexo a cozinha pedagógica de 20 módulos individuais, uma cozinha de preparo, um laboratório sensorial e uma área de serviços (restaurante).As inscrições para o processo seletivo estão abertas e a primeira turma com 20 selecionados começará as aulas em março.



A intenção do curso, voltado à enogastronomia e com duração de dois anos, é formar mais do que chefs, mas sim empreendedores para potencializar os roteiros turísticos da Serra.