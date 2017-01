Caixa-Forte 31/01/2017 | 20h51 Atualizada em

Depois de ter retraído 3,8% em 2015 e 3,5% em 2016, a economia brasileira pode voltar a crescer de forma tímida em 2017, chegando a 0,5%, 0,8%.



– É um crescimento fraco, mas é crescimento. Um paciente que passou muito tempo em coma não pode levantar e sair correndo. Isso é querer vender milagre – expressou Patrícia Ulmann Palermo, a Economista do Ano de 2016, que palestrou na manhã desta terça-feira, em Caxias, para uma plateia de 300 pessoas, no GNC Cinemas, a convite da Fisa Incorporadora.



Ao responder a questão ¿O que esperar para 2017?¿, mote do evento, a economista-chefe da Fecomércio-RS apontou como entraves as incertezas externas e internas. A primeira, referindo-se à onda de protecionismo no mundo, ilustrada por promessas do novo presidente americano, Donald Trump. A segunda, doméstica, evocando a necessidade de as reformas avançarem no Congresso e a preocupação com os impactos da Lava-Jato.



Mas ela ressalvou como motivos que abrem espaço para a economia crescer a diminuição do ritmo de inflação, fazendo com que os preços percam força, e a retração dos juros.



– A melhora será lenta, fraca e gradual, mas infinitamente mais sustentável do que em outros tempos. Teremos um segundo semestre melhor do que o primeiro. Mas começamos 2017 melhor do que 2016 – reforçou Patrícia, que deixou como mensagem aos profissionais a necessidade de mudanças rápidas e estratégias para acompanhar o novo comportamento do consumidor.



– As crises sempre passam, o que se faz necessário é entender as mudanças, adaptar-se e encaixar-se nelas. Este vai ser o ano da retomada e quem trabalha de maneira séria e árdua vai virar a página da crise – pontuou.



A Fisa acertou em trazer uma profissional de ponta para ajudar a entender o cenário e a contaminar positivamente o mercado.



– Fomos em busca de boas notícias para mostrar a todos que é possível mudar o panorama a nosso favor. Essa corrente positiva vai nos preparar para bons negócios no ano que se inicia – salientou o diretor executivo da Fisa, André Beiler.



Os 300 quilos de alimentos recolhidos pela Fisa em função da palestra serão destinados ao Lar da Velhice São Francisco de Assis, de Caxias.