Três empresas do ramo de atividades físicas dividem espaço para reduzir custos em Caxias

A estrutura conta com mil metros quadrados e oferece atividades nas áreas de artes marciais, musculação, treinamento funcional e ginástica, além de loja com produtos típicos das modalidades e uma cantina com lanches Foto: Alex Knopp / divulgação

Inspirando-se no conceito de coworking (espaços compartilhados), três empresas do ramo de atividades físicas de Caxias uniram forças e passaram a utilizar o mesmo endereço.



Com administrações distintas, dividem despesas, otimizam a estrutura, agregam valor e potencializam uma à outra. Desde 2 de janeiro, a Academia Corpo Meu, o Instituto Borghetti de Artes Marciais e o jiu-jitsu Giovanni Reis atendem na Rua Vereador Mário Pezzi, 458, em cima de uma agência dos Correios. São 15 funcionários e cerca de 350 alunos.



– Queremos buscar um reposicionamento estratégico em tempos de dificuldades em levar o negócio de forma individual – expressa Alex Cassina Knopp, da Academia Corpo Meu.



A estrutura conta com mil metros quadrados e oferece atividades nas áreas de artes marciais, musculação, treinamento funcional e ginástica, além de loja com produtos típicos das modalidades e uma cantina com lanches.



