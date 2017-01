Tapume de novo centro médico chama a atenção em Caxias

Caixa-Forte 06/01/2017 | 06h31 Atualizada em

O maior centro de oncologia privado da Serra Gaúcha só será concluído no segundo semestre de 2020, mas um tapume que cerca o terreno de 6,8 mil metros quadrados na esquina entre as ruas Visconde de Pelotas e Isidoro Mary, em Caxias do Sul, dimensiona a grandiosidade do empreendimento que ali será construído.



O MedVie, moderno complexo dedicado à área de saúde, assinado pela Censi Empreendimentos, é avaliado em R$ 80 milhões. O vistoso tapume, desenvolvido numa parceria entre a incorporadora e o Maena Design Conecta, de Porto Alegre, foi erguido no lugar de um antigo muro em alvenaria.



Com ¿diamantes¿ em relevo em uma estrutura dourada e grandes vitrines iluminando o projeto do futuro complexo médico, o tapume da obra busca imprimir a identidade da Censi, propiciar nova experiência às pessoas que percorrem essas ruas e criar um canal de comunicação para apresentar a obra.