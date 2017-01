Samuara Hotel, de Caxias, sediou  370 eventos em 2016

Caixa-Forte 03/01/2017 | 14h53 Atualizada em

O ano foi difícil, sim, mas o Samuara Hotel fecha 2016 no azul, com crescimento de 9% no faturamento acompanhado de um equilíbrio nas margens operacionais.Essa conquista não é aleatória.



Trata-se da consolidação do posicionamento mercadológico focado no segmento corporativo, que resultou em mais de 370 eventos realizados nos últimos 12 meses, incluindo congressos científicos, encontros médicos, eventos de entidades de diferentes partes do Brasil, além de convenções de empresas, como da Adidas, Akzo Nobel, Pettenati e Agrale.



– Nosso principal diferencial hoje é o forte apelo da localização. Nunca as empresas valorizaram tanto colocar os seus colaboradores em contato com a natureza. É uma alternativa que aumenta a produtividade dos treinamentos e a integração das equipes. Gera resultados – revela Mara Fernandes, uma das gerentes do empreendimento.



O ano do Samuara encerrou com brindes extras. As ceias de Natal e de Réveillon obtiveram recordes de público, lotando o hotel nos finais de semana.Pudera: mais de 550 pessoas escolheram passar as festas de fim de ano no estabelecimento.



Para 2017, a direção do hotel planeja uma série de investimentos em melhorias. A acompanhar.