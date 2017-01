Safra agrícola puxará desempenho de grupo com filial em Caxias 

Caixa-Forte 30/01/2017 | 06h30 Atualizada em

A indústria caxiense, liderada pelo setor metalmecânico, vai mal desde 2014. Mas, em meio a esse mar de desolação, quem atende o setor agrícola colhe entusiasmo.



É o caso da Palfinger, multinacional austríaca com fábrica em Caxias, que aposta num crescimento de 45% em 2017 nas vendas de guindastes articulados e acessórios para o agronegócio.



O otimismo está amparado em expectativas de que a safra de grãos será recorde. Os equipamentos serão vendidos em cooperativas e revendas de implementos agrícolas em todas as regiões do país.



Para recompor a margem e compensar a alta dos custos, a Palfinger aumentou na última semana os preços das linhas de guindastes PK e MD, comercializadas no Brasil. Em geral, a elevação foi de 10%.



– Não reajustamos os valores desde 2013, apesar de ter ocorrido um aumento de todos os nossos custos, principalmente de matéria-prima. Este ano, obrigatoriamente, tivemos de fazer esse ajuste – justifica Alex Borges, gerente comercial da empresa.