Restaurantes e mercados de Caxias fecham durante férias de verão

Quem circula pela cidade deve ter notado que muitos estabelecimentos comerciais estão em férias coletivas. São lancherias, restaurantes, mercados e até barbearias. A parada é, para a maioria, estratégica, já que o fluxo de pessoas diminui nesta época do ano, que é de férias escolares e das indústrias. Aproveitar o período para também fazer uma pausa é uma chance de descanso e pode ser mais vantajoso do que abrir as portas sem a certeza de freguesia.

Conforme o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) Região Uva e Vinho, João Antonio Leidens, há uma baixa do movimento no setor nesta época. Ele destaca, ainda, que alguns restaurantes que atendem cozinhas de indústrias preferem aproveitar as férias coletivas das empresas para parar também, porque a demanda cai até 50%.

— O que se notou é que o pessoal ficou mais em dezembro, em função do Natal ter caído em um domingo e depois ter uma semana inteira até o Ano Novo, e estão voltando mais tarde. Isso Foi muito salutar para o setor, porque tinha mais restaurantes abertos no final do ano.

Dos 38 estabelecimentos que informaram em dezembro que fariam férias coletivas, 37 já reabriram e um retorna hoje. O Segh tem 1.184 associados em Caxias, entre bares, lancherias, cafés, restaurantes e casas noturnas. Apenas restaurantes, são 430.

Pontual — Embora a reportagem tenha identificado pelo menos um mercado fechado em Caxias, não há números sobre a quantidade de estabelecimentos do setor em férias coletivas. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros), Eduardo Slomp, alguns mercados não atenderam nos últimos dias de 2016, mas não seria comum continuarem fechados neste início do ano.

— Mercado trabalha com perecível e um dia parado, no outro dia o alimento está podre, estragado. É difícil que alguém pare. Se tem algum há muito tempo fechado, pode ter fechado o negócio. Talvez trocou de ramo — diz, não sabendo informar se algum estabelecimento encerrou as atividades recentemente.

Barbeiro também tirou férias em Caxias Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Atividades retomadas nesta semana



No restaurante Famiglia Gelain, em Caxias, que retomou as atividades nesta quinta-feira, o recesso entre dezembro e janeiro é tradicional. O estabelecimento fecha sempre por 20 dias, a partir do Natal. Além dos proprietários, oito funcionários folgam neste período, que é de baixo movimento, conforme Bruno Gelain, um dos donos do restaurante.

Segundo ele, não vale a pena manter o estabelecimento aberto, já que muitos moradores estão viajando e a cidade não recebe visitantes.

— Caxias não é uma cidade turística nessa época do ano — diz Gelain.