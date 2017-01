Redes varejistas abrem calendário de liquidações do ano em Caxias

Caixa-Forte 04/01/2017 | 12h48 Atualizada em

Com números no vermelho em 2016 – de -7,66% de janeiro a outubro –, o comércio caxiense não pode perder tempo. Pegando carona na estratégia nacional do varejo de eletroeletrônicos, para limpar os estoques e reforçar os caixas, a primeira semana de janeiro é sinônimo de descontos e filas em lojas que vendem geladeiras, televisores, máquinas de lavar e outros itens para casa.



Considerada uma das mais concorridas, a 24ª Liquidação Fantástica, do Magazine Luiza, está confirmada para sexta-feira, com horário antecipado. As lojas, que antes abriam às 7h, começarão o expediente às 6h, com descontos de até 70%.



Essa promoção é aquela em que os consumidores passam a madrugada na fila com vistas a garantir os melhores lugares para comprar artigos para o lar. Na foto, o cenário se repetiu em 2016, na unidade do Magazine Luiza da Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao Hospital Pompéia, em Caxias.



Já a Lojas Colombo promove, desta quinta a sábado, a Liquidação Bombástica, definida como ¿a primeira liquidação do ano¿ nas 265 filiais instaladas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Outras redes também apostam em diferenciais. Essa ação transformou janeiro no terceiro melhor mês para o setor de eletroeletrônicos, atrás apenas de maio e dezembro.



Será que, a despeito da crise econômica e do desemprego, os descontos falarão mais alto?