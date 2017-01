Queda nas vendas de suco de uva chegou a 20% no Rio Grande do Sul 

Setor vitivinícola 12/01/2017 | 07h00 Atualizada em

Contrariando a previsão de que faltaria suco de uva no ano passado, a comercialização no Rio Grande do Sul teve uma retração de 20% no período de 12 meses _ de novembro de 2015 a novembro de 2016. Em 2015, o setor vendeu 108 milhões de litros de suco integral e em 2016 foram 87 milhões de litros. A informação é do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).



Para o vice-presidente da entidade, Oscar Ló, o principal motivo para a queda nas vendas foi o aumento do preço da matéria-prima: a uva. O aumento no valor de insumos, da energia elétrica, do vidro e do ICMS (de 17% para 18%) foram fatores que também contribuíram para a queda no consumo. Com as mudanças houve um aumento do preço médio para o consumidor de 25% a 30%, de 2015 para 2016.



_ No ano passado, tivemos uma redução significativa da safra e por consequência houve uma elevação dos custos. As questões econômicas do país, como o elevado número de desempregados também contribuiu para a retração _ ressalta Ló.



O dirigente do Ibravin confirma a preocupação do início passado de que poderia faltar suco do final do ano. No entanto, por conta da retração do mercado sobrou bebida nas cantinas.



_ Acabou sobrando um pouco, não é muita coisa, mas ainda tem estoque. Não temos os números fechados, mas acredito que vão sobrar 30 milhões de litros de suco.



Nós últimos anos, o mercado do suco de uva integral estava crescendo em média de 15% a 20%. Ló diz que as vendas ocorriam por conta do aumento do consumo.



_ Com a quebra da safra tínhamos a expectativa de faltar o produto e só não aconteceu pela retração do mercado _ garante.



A Cooperativa Vinícola Garibaldi teve uma queda nas vendas de 15%. O número é menor do que a retração do setor. Segundo Ló _ que preside a vinícola _, o resultado ocorreu devido ao planejamento do início do passado.



_ A safra foi menor e tínhamos menos produção para ser comercializada. Esses 15% já estavam planejados no início do ano.



A produção da vinícola Garibaldi chegou a 7,8 milhões de litros em 2016. No ano anterior, foram 9 milhões de litros.



Cerca de 40% da produção do suco de uva da vinícola Mioranza ficou no estoque. A cantina de Flores da Cunha produz 500 mil litros da bebida por ano. Em 2016 vendeu 300 milhões de litros.



Para o analista de negócios da cantina, Daniel Mioranza, a previsão da falta da bebida não ocorreu devido ao aumento do preço para o consumidor.



_ O preço da uva aumentou e com isso também o custo (de produção). O suco chegou salgado ao bolso do consumidor que estava acostumado a pagar R$ 10 e agora paga R$ 15, o litro. Esse fator (o preço) foi determinante.



Mioranza conta que os supermercados relutaram em comprar o suco de uva com o novo valor. Ele projeta diminuir a produção de suco de uva para esse ano.



_ Se o preço continuasse igual, acredito que teríamos vendido a mesma coisa.



Apesar dos números pouco favoráveis para o setor, a expectativa do Ibravin é retomar as vendas do suco de uva para o patamar de vendas de anos anteriores.



Impacto menor

O impacto do setor de suco de uva passou mais longe na Nova Aliança. A cooperativa de Flores da Cunha que produz 15 milhões de litros por ano teve uma redução de apenas 3% no ano passado em comparação com 2015.



O diretor administrativo da Nova Aliança, Rodrigo Colleoni, atribuiu a perda à qualidade, tradição e pelas ações tomadas para administrar o ano de crise. Ele avalia o resultado como positivo diante do mercado.



_ Menos mal que não chegamos aos números consolidados do setor.



Por conta da quebra histórica da safra da uva do ano passado, Colleoni diz que a cooperativa teve um acréscimo no valor da fruta acima de 90%. Com isso, o suco de uva teve um aumento de 15% a 20%.



_ Tivemos uma queda de 59% de recebimento de uva em relação a 2015. Os custos são compostos por diversos fatores como material de embalagem, mão de obra e energia elétrica, que nos últimos anos tem se comportado de maneira estável e com acréscimo da inflação da faixa de 8% a 10%.



Colleoni atribuiu à redução nas vendas à elevação do preço.



_ Isso certamente fez com que as vendas baixassem. Quando fazíamos promoções nos supermercados sentíamos a reação de compra dos consumidores. Na medida em que fomos repassando os reajustes a gente sentia a retração nas vendas.