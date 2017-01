Prefeitura de Bento Gonçalves está com inscrições abertas para contratação de cuidador

Concursos 03/01/2017 | 08h14 Atualizada em

Ano novo, vida nova e, quem sabe, emprego novo. Quem está em busca de uma vaga, pode apostar em um concurso público. No Rio Grande do Sul, há 10 editais atualmente com inscrições abertas, entre eles, para a prefeitura de Bento Gonçalves. São cinco vagas para cuidador na Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social. Porém, trata-se de processo seletivo simplificado e a contratação é temporária, com prazo determinado de até 10 meses.

O salário é de R$ 1.226,15 para carga horária de 36 horas semanais, que será cumprida em turnos diurno e noturno e aos finais de semana. As inscrições, abertas ontem, devem ser realizadas até 13 de janeiro, na Secretaria de Habitação e Assistência Social (Avenida Osvaldo Aranha, 1.479, 2º andar, Cidade Alta), entre 8h e 13h.

Há também oportunidades para a Câmara de Vereadores de Santa Rosa, as prefeituras de Três Cachoeiras, Áurea e Cruz Alta, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com vagas não somente no RS, mas também em Santa Catarina e Paraná, e a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, com vagas em Pelotas, Viamão e Sapucaia do Sul.

:: Prefeitura de Bento Gonçalves

Cidade: Bento Gonçalves

Cargos e vagas: cuidador (5)

Níveis: ensino médio

Salário: R$ 1.226,15

Prazo: 13 de janeiro de 2017

Taxa: inscrições gratuitas

Prova: não há. Como trata-se de processo seletivo simplificado, haverá apenas prova de títulos

Saiba mais clicando aqui

* A contratação será por prazo determinado de até 10 meses

:: Câmara de Vereadores de Santa Rosa

Cidade: Santa Rosa

Cargos e vagas: diretor-geral (1), técnico legislativo (1), contador legislativo, procurador jurídico legislativo (1), agente legislativo (1), agente de secretaria (1), motorista (CR) e agente operacional (CR).

Níveis: fundamental, médio e superior

Salários: de R$ 1.410,09 a R$ 6.421,91

Prazo: 12h desta terça-feira

Taxa: R$ 47,05 para fundamental, R$ 82,40 para médio e R$ 117,70 para superior

Prova: 5 de fevereiro

Saiba mais clicando aqui

:: Prefeitura de Três Cachoeiras

Cidade: Três Cachoeiras

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (18)Níveis: fundamental completo

Salário: R$ 1.142,45

Prazo: 5 de janeiro

Taxa: R$ 30,61

Prova: 21 de janeiro

Saiba mais clicando aqui

:: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

Cidades: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba

Cargos e vagas: analista de projetos - área econômico-financeira (CR), analista de projetos - engenharia (CR) e analista de projetos - agronomia (CR)

Níveis: superior

Salários: R$ 6.770,37

Prazo: domingo, 8 de janeiro

Taxa: R$ 183,48

Prova: 12 de fevereiro

Saiba mais clicando aqui

:: Prefeitura de Áurea

Cidade: Áurea

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (2), assistente social (CR), auxiliar de escola (2), auxiliar de serviços gerais (2), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico (2), médico veterinário (1), monitor de escola e transporte escolar (2), operadores de máquinas (1), professor anos iniciais (1), professor de educação infantil (2), técnico em enfermagem (2)Níveis: desde fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 1.059,72 a R$ 7.507,08

Prazo: 10 de janeiro

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Prova: 21 de janeiro

Saiba mais clicando aqui

:: Fundação Hospitalar Getúlio Vargas I

Cidade: Viamão

Cargos e vagas: auxiliar de manutenção (1), auxiliar de segurança (12), auxiliar de serviços gerais (10), assistente administrativo (12), auxiliar de laboratório (2), técnico em enfermagem (38), técnico em radiologia (4), assistente social (1), enfermeiro (10), farmacêutico (2), médico clínico para atendimento adulto e infantil (38)

Níveis: desde fundamental a superior completo

Salários: R$ 1.288,59 a R$ 8.140,78

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro

Saiba mais clicando aqui

:: Fundação Hospitalar Getúlio Vargas II

Cidade: Pelotas

Cargos e vagas: auxiliar de serviços gerais (10), assistente administrativo (12), auxiliar de laboratório (2), técnico em enfermagem (32), técnico em radiologia (8), enfermeiro (9), farmacêutico (1), médico clínico para atendimento adulto e infantil (16)

Níveis: desde fundamental a superior completo

Salários: R$ 1.224,61 a R$ 12.211,16

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro

Saiba mais clicando aqui

:: Fundação Hospitalar Getúlio Vargas III

Cidade: Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: condutor de veículos de urgência (4), técnico em contabilidade (CR), técnico em eletrônica (CR), técnico em enfermagem (120), técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (6), técnico em hidráulica (CR), engenheiro eletrônico (1), médico clínico rotineiro (2), médico clínico rotineiro para UTI (1), médico clínico para atendimento adulto e infantil (14), médico clínico plantonista (5), médico do trabalho (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico intensivista rotineiro (CR), médico pediatra plantonista (6)

Níveis: desde médio a superior completo

Salários: R$ 1.224,61 a R$ 12.211,16

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro

Saiba mais clicando aqui



:: Prefeitura Municipal de Cruz Alta I

Cidade: Cruz Alta

Cargos e vagas: administrador (CR), agente administrativo II (20), agente de defesa ambiental (5), agente de manutenção e reparos I (5), agente de manutenção e reparos II (5), agente de serviços gerais I (5), agente de serviços gerais II (8), agente de tesouraria (1), agente fiscal de trânsito (8), analista de sistemas (2), arquiteto (4), assistente social (3), atendente de consultório dentário (1), auxiliar de laboratório (1), auxiliar de topografia (CR), bacharel em comunicação social (CR), bacharel em comunicação visual (1), bibliotecário (1), cirurgião dentista (5), condutor de ambulância e resgate (5), contador (2), cuidador (15), desenhista técnico (2), economista (1), educador especial saúde/educação (CR), educador físico (1), educador social (6), enfermeiro (15), enfermeiro plantonista (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (5), engenheiro elétrico (1), engenheiro mecânico (1), engenheiro ou arquiteto do trabalho (1), farmacêutico (2), fiscal ambiental (2), fiscal avaliador (1), fiscal de obras e posturas (4), fiscal sanitário (2), fiscal tributário (5), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (CR), geólogo (CR), médico cardiologista (1), médico clínico geral (12), médico dermatologista (3), médico do trabalho (2), médico gastroenterologista (4), médico geriatra (2), médico ginecologista (4), médico neurologista (4), médico obstetra (2), médico oftalmologista (3), médico otorrinolaringologista (3), médico pediatra (7), médico pneumologista (2), médico psiquiatra (6), médico traumatologista (2), médico urologista/nefrologista (6), médico veterinário (2), motorista (7), museólogo (1), nutricionista (3), operador de máquinas (5), orientador social (2), pedagogo (CR), procurador (7), professor - educação infantil (16), professor de ensino fundamental - ciências (5), professor de ensino fundamental - ciências/matemática (6), professor de ensino fundamental - educação física (1), professor de ensino fundamental - geografia (5), professor de ensino fundamental - história (1), professor de ensino fundamental - inglês (3), professor de ensino fundamental - matemática (CR), professor de ensino fundamental - português (8), professor de ensino fundamental - estudos sociais (3), professor de ensino fundamental - séries iniciais (20), psicólogo (6), sociólogo (1), supervisor escolar (4), técnico em contabilidade (2), técnico em enfermagem (20), técnico em enfermagem plantonista (2), técnico em informática (3), técnico em radiologia (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em topografia (1), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (1), vigia (78).

Níveis: desde fundamental incompleto até superior completo

Salários: R$ 642,48 a R$ 1.588,95

Prazo: 24 de janeiro

Taxa: R$ 60 a R$ 120

Prova: 5 de março

Saiba mais clicando aqui

:: Prefeitura Municipal de Cruz Alta II

Cidade: Cruz Alta

Cargos e vagas: dentista ESF (5), médico ESF (7), agente comunitário de saúde (6), agente de combate a epidemias (5).

Níveis: desde fundamental completo até superior completo

Salários: R$ 1.014 a R$ 12.912,37

Prazo: 24 de janeiro

Taxa: R$ 40 a R$ 120

Prova: 5 de março

Saiba mais clicando aqui