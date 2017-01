Prazo para pagamento à vista do IPTU em Caxias do Sul termina nesta terça-feira

Tributos 10/01/2017 | 08h03 Atualizada em

Termina nesta terça-feira o prazo para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Caxias do Sul. Quem optar pela cota única terá desconto de 15%. No entanto, para quem está em débito com o município, o desconto é menor, de 10%.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento não terão desconto. A primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro e a última, em 10 de julho. Neste ano, o índice de correção para o cálculo do IPTU foi de 6,79%, abaixo da inflação.

O secretário da Fazenda, José Alfredo Duarte Filho, não quis adiantar quanto já foi arrecadado com o imposto, mas um levantamento divulgado no final do ano passado mostrava que a administração havia recolhido R$ 11,8 milhões entre 15 de dezembro e 23 de dezembro. Na cerimônia de transmissão de cargo, no dia 1º, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) informou que haviam entrado R$ 20 milhões nos cofres da prefeitura, oriundos do pagamento antecipado do IPTU.

Em 2016, o vencimento do IPTU em cota única era em 10 de março. Neste ano, foi antecipado para 10 de janeiro pela gestão passada com o argumento de que a medida seria necessária para pagamento das férias do funcionalismo. A prefeitura confirma que, do valor arrecadado com a antecipação, R$ 15.416.078,48 serão usados para o pagamento dos servidores.

Dúvidas e reclamações



Na segunda-feira à tarde, dezenas de pessoas formavam fila no setor de arrecadação do Centro Administrativo. Muitas delas, em busca de informações sobre o pagamento do IPTU. A empresária Dionísia Mazetto, 50 anos, era uma delas. A moradora de Caxias reclamava do aumento no valor do imposto em dois casos: do imóvel onde está instalada a marmoraria da família e de um terreno comprado recentemente.

Já o motorista Elton Santos Homem, 41 (foto), questionava a cobrança da taxa de lixo de um apartamento que adquiriu há dois meses. Ele tinha dúvidas sobre a legalidade da exigência para pagamento dos valores de R$ 17,25 e R$ 184,61.

— Queria não pagar, mas se tiver que pagar, fazer o quê? — conforma-se.

Os contribuintes que não receberam o carnê pelos Correios podem solicitar a segunda via pela internet, nas subprefeituras e no Centro Administrativo.