Polo moveleiro de Bento Gonçalves fecha 753 vagas de trabalho em 2016

Caixa-Forte 28/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Não foi só o polo metalmecânico de Caxias o afetado pela crise econômica. A indústria moveleira de Bento Gonçalves encerrou 2016 com o fechamento de 753 postos de trabalho. Com 6.441 trabalhadores diretos, esse é o menor nível de emprego em quase 10 anos, sendo superior somente ao saldo do ano de 2006, quando o segmento registrava 6,2 mil vagas.



Desde o início de 2014, a indústria de móveis de Bento Gonçalves perdeu mais de 2,5 mil oportunidades. Para 2017, a esperança é de diminuição no ritmo de queda da atividade econômica.



– Enfrentamos ainda um cenário adverso de forte competição mundial. É essencial o engajamento do setor para manter o polo moveleiro de Bento Gonçalves em sua posição de destaque nacional – pontua o presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), Edson Pelicioli.



Com 300 empresas, o polo de Bento representa 31% da indústria moveleira gaúcha e tem uma participação de 45% no faturamento do ramo fabril do município. No horizonte, a cadeia produtiva busca ampliar os destinos de vendas, com ênfase no mercado promissor dos Estados Unidos. Será que a política comercial do novo presidente, Donald Trump, prejudicará essa ambição?