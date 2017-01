Pelo segundo ano, emplacamento de implementos rodoviários despenca, afetando Caxias do Sul

Caixa-Forte 11/01/2017 | 06h31 Atualizada em

Se a economia de Caxias não vai bem é também porque o ramo de implementos rodoviários vive um momento de marasmo nos negócios. Mais um dado, divulgado nesta semana, colabora com essa tese. O volume de emplacamentos de implementos rodoviários ao longo de 2016 totalizou 61,996 mil unidades, redução de 29,8% em relação aos 88,315 mil produtos para transporte de cargas emplacados no mesmo intervalo de 2015. O cálculo é da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir).



Com isso, é compreensível que fabricantes de reboques, semirreboques e carrocerias, como as caxienses Randon e Guerra SA, façam malabarismos para driblar o cenário. É o segundo ano consecutivo de queda forte nesse mercado, após recuo nos emplacamentos de 44,7% em 2015.



– A indústria encontra-se em situação muito delicada. Sem alterações no modelo de financiamento e sem planos que voltem a fazer a economia crescer, as empresas do setor não terão como aguentar – alerta o presidente da Anfir, Alcides Braga.



Sinal vermelho: o ramo nacional de implementos rodoviários empregava 71 mil trabalhadores diretos e indiretos em 2014, recuando para 40 mil em 2016.



Sinal azul: embora com pouca representatividade, as exportações cresceram na casa de 20% no ano, amenizando perdas.