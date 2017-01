Paulo Bellini comemora "90 voltas ao redor do Sol", em festa em Caxias

Caixa-Forte 21/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Ele ajudou a fundar uma das grandes empresas do país, figurando entre as duas maiores de Caxias do Sul. A principal fabricante de ônibus da América Latina gera hoje cerca de 12 mil empregos no mundo, 8 mil deles nas plantas da Serra Gaúcha e no Rio de Janeiro.



Visionário e admirado pelos funcionários e pela comunidade, Paulo Bellini, presidente emérito da Marcopolo, transformou-se em um ícone industrial. Em inspiração. E será aplaudido por cerca de 800 convidados neste sábado, quando celebra em alto estilo suas ¿90 voltas ao redor do Sol¿, em festa no Centro de Eventos da Festa da Uva, organizada pela relações públicas Lisete Oselame.



A espirituosidade e o espírito jovial marcam o estilo de Seu Bellini, traduzido no convite para a celebração:¿Em um ano, a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Quando eu completar noventa voltas, quero estar em boa companhia¿.



A generosidade e a preocupação com as causas sociais coroarão o momento de alegria. O presente sugerido pelo empresário? Depósito ou doações em dinheiro a serem destinadas ao Lar da Velhice São Francisco de Assis.