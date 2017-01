Oferta do mel aumenta, mas preço do produto não diminui na Serra

Apicultura 20/01/2017 | 10h58 Atualizada em

Em 2016 o consumidor teve dificuldade para encontrar mel no mercado e ainda viu o preço saltar de R$ 10 para R$ 20 o quilo na compra diretamente do produtor. Embora a colheita deste ano tenha sido considerada muito boa em comparação à dos dois últimos anos, quando a produção foi praticamente zerada devido às condições climáticas e à perda de colmeias pela aplicação de agrotóxicos em plantações, o preço do produto deve se manter em alta.



Conforme o presidente da Associação de Apicultores de Caxias do Sul, David Emenegildo Vicenço, isso deve ocorrer porque não há estoques no mercado e a expectativa é de que o consumo seja imediato. O responsável técnico da entidade, Antônio César Viapiana, concorda que é muito difícil haver redução no valor.



— Como o produto estava em falta e seguimos exportando, mesmo sendo considerada muito boa, essa nova safra não tem uma quantidade significativa para se criar um grande estoque — destaca.



Caxias do Sul tem cerca de 135 apicultores cadastrados na associação e aproximadamente 45 mil colmeias. Apesar de não ser uma produção linear e de não haver estatísticas oficiais da produção na cidade, Viapiana estima que a última safra pode render até 120 toneladas de mel.



— Com a colaboração do clima, este ano a expectativa é de safra cheia e de um produto de excelente qualidade — garante Vicenço.



Para garantir as próximas colheitas, os apicultores estão sendo incentivados a alimentar as abelhas durante o inverno e a investir em tecnologia e também nas colmeias migratórias.



— Enquanto a produção média com colmeias fixas possa render de 35 a 40 quilos por colmeia, com as migratórias é possível colher até 70 quilos. Porém, o trabalho e o investimento são muito maiores — explica o presidente da associação.



Após dois anos de prejuízos, safra de 2017 gera maior retorno

Volmir Pasqualon esperava 2 mil quilos de mel, mas a metade já foi melhor que safras anteriores Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Há mais de 12 anos Volmir Pasqualon, 62 anos, que trabalha no ramo da construção, se dedica à apicultura e mantém a atividade como um passatempo. Ele tem cerca de 150 colmeias distribuídas por Antônio Prado, Flores da Cunha e Caxias do Sul. Nos dois últimos anos, no entanto, a atividade lhe trouxe prejuízos. Ele perdeu 12 colmeias em Vila Cristina, pelo excesso de agrotóxicos em plantações próximas. Com isso, a produção rendeu somente cerca de 200 quilos.



— Não deu nem para sustentar as abelhas com essa quantidade — afirma.



Este ano, quando a expectativa era de safra cheia, Pasqualon esperava colher 2 mil quilos de mel, mas ficou contente com os mil quilos que conseguiu e que comercializa em pequenos mercados e lojas de produtos coloniais da cidade.



— Só foi possível colher metade da safra, mas, ainda assim, foi bem melhor que nos anos anteriores — comemora.