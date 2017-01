O vinho comemorativo aos 90 anos de Paulo Bellini

Caixa-Forte 23/01/2017 | 06h31 Atualizada em

Um vinho comemorativo aos 90 anos de Paulo Bellini, presidente emérito da Marcopolo, integrava o menu de bebidas do jantar festivo na noite de sábado, no Centro de Eventos da Festa da Uva.



O Cuvée Bellini 90 foi elaborado especialmente para o 90º aniversário do empresário pela Luiz Argenta Vinhos Finos, localizada nos Altos Montes de Flores da Cunha. A safra especial é de 2009.



O rótulo e o conceito seguiam a temática da irretocável festa: "Paulo Bellini – 90 voltas em torno do Sol". Aliás, provinham também da vinícola Luiz Argenta outros vinhos e espumantes do cardápio.



Seu Bellini solicitou à organização que fossem escolhidos fornecedores locais para todos os produtos e serviços.