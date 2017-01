Novas tecnologias e volta do vinil convivem na Discoteka, em Caxias

Caixa-Forte 17/01/2017 | 06h31 Atualizada em

Com as novas tecnologias, o comércio de música e vídeo enfraqueceu não só em Caxias. Mas esse mercado ganhou sobrevida por uma tendência retrô: o retorno dos discos de vinil.



Com experiência no setor fonográfico – nas lojas Discomania e Virtual Music, essa última fechada em fevereiro de 2016, no Prataviera Shopping –, Francisco Zottis gerencia, com a irmã Maria Teresa Zottis, a Discoteka, operação que completa sete meses de boa música no Caxias Plaza Shopping, no Centro.



– Ainda temos muitos colecionadores apaixonados por música, que gostam de ter sua mídia física– explica Francisco.



A procura por vinil cresceu muito nos últimos meses, mas o CD e o DVD ainda lideram.