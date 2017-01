"Não tem mais espaço para o lero-lero", diz secretário do Desenvolvimento Econômico de Caxias

Entrevista 09/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Imprimir o ritmo de trabalho da iniciativa privada no setor público. Esse é o método que o novo secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Carlos Heinen, pretende adotar na gestão. Com isso, acredita que dará agilidade, objetividade e resultado em menor prazo à pasta.



Heinen conta que os servidores da secretaria conheceram o seu estilo e aprovaram sua maneira de trabalho:



– Não tem mais espaço para o lero-lero. Eles (servidores) estavam ansiosos por essa maneira de trabalho, mais objetiva e menos burocrática. É impressionante a participação dos 10 servidores e como eles conseguem fazer os projetos. A secretaria é super enxuta.



Heinen tem 63 anos e é um dos secretários mais experientes. Sócio da Vidroforte, foi presidente da Câmara de Indústria,Comércio e Serviços (CIC) de Caxias. Em 36 minutos de entrevista na tarde de quinta-feira, disse que trabalhará para o desenvolvimento da infraestruturada região e para a construção de um distrito industrial, que deverá ser executado com recursos de instituições financeiras ou da iniciativa privada. Confira os principais trechos:



Pioneiro: O prefeito Daniel Guerra pediu a todos os secretários um diagnóstico. O que o senhor já sabe da sua pasta?

Carlos Heinen: Primeiramente, conheci e conversei com as pessoas. Percebi a dedicação e o entusiasmo delas. A função básica da secretaria é promover ações que estimulem a economia da cidade, procurando desenvolvimento e sustentabilidade permanente dos negócios. Caxias vai precisar de 50 (mil), 60 mil empregos até 2030. Onde vamos arrumar isso? É com ações coordenadas que os servidores executam e que vamos capacitar pessoas de todas as idades. Não é uma boa vir para Caxias tentar realizar um sonho profissional sem o mínimo de capacitação.



Quais as suas prioridades?

Tive três reuniões com o (Francisco, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico) Spiandorello e equipe e consegui ter conhecimento do que estava sendo feito. Estou satisfeito e me acho privilegiado. Infelizmente, tivemos que cortar 100% dos CCs (cargos de confiança, num total de sete). Estamos atendendo a um pedido do prefeito para parar de gastar. Estamos olhando (a secretaria) como se faz com as nossas empresas.



E as suas prioridades?

Primeiro, fortalecer programas com as incubadoras e o trabalho de inclusão digital no interior. Atendemos os microempreendedores individuais e as microe pequenas empresas. Esse é o foco, porque são 96% dos CNPJ das empresas de Caxias. Temos 20 mil microempreendedores individuais, mais 20 mil microempresas,mais de 5 mil empresas de pequeno porte. Sobram mil empresas entre médias e grandes. Para alavancar e preservar esse contingente, vamos formatar o mais rápido possível e instalar na secretaria o Espaço do Empreendedor.



Como vai funcionar?

Vamos centralizar toda e qualquer necessidade do empreendedor que quer abrir ou expandir o seu negócio. Ao empreendedor que precisar de informações,licenciamentos, contatos com a vigilância sanitária, PPCI, encaminharemos todos os papéis. Vamos reativar a linha da pequena empresa, que é o ônibus que a prefeitura mantinha com outras entidades.



Como será a política de atração e de manutenção de empresas na sua gestão?

Vamos conceder benefícios fiscais por um período determinado para atrair investidores. Não para concorrer com produtos que temos. E (vamos conceder benefícios) para aquelas que estão aqui instaladas, para suas ampliações. As que estão aqui não vão abandonara cidade, que tem de tudo para seus suplementos. A cidade oferece os melhores executivos. O nome Caxias do Sul também tem peso. Vamos ter que tratar com mais carinho e celeridade, com pressa, com atenção e em um único lugar. Considero uma concorrência desleal incentivar com a doação de áreas novas empresas. Claro que vamos lutar para que as empresas se estabeleçam na nossa cidade por causados impostos, mas se uma empresas e instala em uma cidade vizinha, os empregos estão garantidos porque pessoas daqui vão trabalhar lá. Mas o interesse é que fiquem em Caxias do Sul.



A secretaria vai ser agressivana busca por empresas?

Não vamos seduzir empresas de outros municípios. Caxias é um centro de referência. Temos comércio e serviço fortes graças à indústria. As empresas que vierem serão tratadas diferentemente (de como eram antes). Vamos dar atrativos como celeridade, atendimento e garantia de que está optando pelo melhor. A secretaria vai brigar muito.



O foco será atrair empresas de produtos para usopessoal?

Não, (será) a diversificação. Como a base de Caxias é de bens de capital, temos capacidade de abrigar muitas empresas de segmentos que não são produzidos e pode ser de uso pessoal. A diversificação se daria por alguma produção de produtos inéditos. A secretaria está muito envolvida com a questão de tecnologia e inovação. Hoje, a secretaria apoia dezenas de startups. Somos aliados.



A Tecnoucs ainda é um embrião do que a UCS imagina ter um dia...

Mas está em andamento. Está sendo formatada e todos os interesses convergem. Município, meio empresarial e academia têm interesse. Foi lançado ano passado e vai decolar.



Outra demanda é a construção de um novo distrito industrial.

Para atrair principalmente empresas de pequeno e médio porte, é interessante ter estruturado um grande distrito industrial. Está no nosso plano de trabalho ter uma área para o distrito industrial, mas provavelmente com alguma parceria ou com banco ou com a iniciativa privada. Isso está em estudo, nas perspectivas para 2017.



Como o senhor pretende trabalhar a infraestrutura como, as estradas e o aeroporto de Vila Oliva?

A secretaria vai brigar muito junto com a CIC (Câmara de Indústria, Comércio e Serviços), o governo do Estado. Nossa região só vai se desenvolver satisfatoriamente com o aeroporto e as estradas em boas condições. Faz 60 anos que as estradas são as mesmas. Temos promessas e desilusões de três, quatro, cinco governos.



Que marca pretende deixar na sua gestão?

Que a secretaria atenda a todas as necessidades dos empresários de todos os níveis. Trabalhar fortemente com as outras entidades e secretários de Desenvolvimento de outros municípios. Já fiz contato com Bento, Bom Princípio e Farroupilha. São cidades que estão formatando as salas do empreendedor, e teremos reuniões periódicas.