Mestre-Cervejeiro.com abre franquia em Caxias do Sul

Caixa-Forte 26/01/2017 | 06h31 Atualizada em

Caxias do Sul é a segunda cidade gaúcha – depois de Porto Alegre – a destampar uma franquia da rede Mestre-Cervejeiro.com. A loja será inaugurada nesta quinta-feira, na Avenida Júlio de Castilhos, 3.116, sala 3, bairro São Pelegrino, e vem ao encontro do crescimento de apreciadores de rótulos premium.



– O sul do Brasil, onde a cerveja artesanal já é bem consolidada, é uma das regiões foco para o Mestre-Cervejeiro.com e Caxias do Sul, situada em um dos principais polos vinícolas do país, abre um mercado importante para nós – afirma Daniel Wolff, sommelier de cervejas e diretor da rede.



A loja de 48m² abrirá com mais de 130 rótulos, além de um mix de produtos, como camisetas da marca, kits cervejeiros, taças, copos e petiscos gourmet.



– Queremos oferecer aos nossos clientes uma excelente carta de cervejas artesanais para consumo e até mesmo para presentear alguém especial, além, é claro, de poder levar os amigos para descontrair, bater um papo e fazer novas amizades tomando uma ótima cerveja. Por isso, escolhemos a maior rede de lojas do ramo de cervejas artesanais do Brasil – salientam os franqueados Rodrigo Flores de Oliveira e Douglas Ferreira.



Incluindo a unidade de Caxias, a Mestre-Cervejeiro.com tem 61 lojas no país.