Média da gasolina em Caxias do Sul é mais cara do que no país

10/01/2017

O preço médio da gasolina no país atingiu R$ 3,762 o litro na primeira semana de 2017, valor acima do registrado em todas as semanas de 2016, mostram dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Quem mora em Caxias do Sul paga ainda mais para abastecer o carro: o valor médio é de R$ 3,998 o litro – sendo que o preço mínimo encontrado pela gasolina é de R$ 3,789 e o máximo, R$ 4,149.



É comum deparar com combustível mais em conta em outras cidades do Estado e no Litoral. A concorrência é livre e há quem pague.