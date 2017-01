Lojas estão com dificuldades em arcar com aluguel nos shoppings

Caixa-Forte 14/01/2017 | 06h31 Atualizada em

O fechamento de uma filial da farroupilhense Lojas Colombo no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, no final do ano, acendeu a luz vermelha para um problema enfrentado pelo comércio, inclusive da Serra.



Muitas lojas estão com dificuldades em arcar com os custos de aluguel nos shoppings e não têm conseguido renegociar valores com as administrações dos centros comerciais (muitas vezes submetidas a um grupo com hierarquia nacional). Também reclamam de custos adicionais, como a cobrança do 13º aluguel no ano.



Várias marcas de Caxias precisaram abandonar shoppings porque, com o mercado retraído, a conta não fechava. Algumas optaram por locar espaços no comércio de rua, e outras apenas fecharam as portas. Circulando por shoppings da Serra – desde grandes até pequenos centros comerciais –, percebe-se salas vazias, várias em lugares nobres, o que causa má impressão ao consumidor.



Sabe-se também que há, sim, shoppings que flexibilizaram as regras, as condições e os preços para manterem as lojas.A verdade é que o cenário está difícil, o consumidor mantém-se arredio e o bom-senso deve prevalecer. Pergunta extra: será que o comércio de Caxias está saturado ou tem espaço para todos? Ou seria a carteira do trabalhador que está cada vez mais vazia?