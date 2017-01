Foton começará em março a vender caminhões no mercado nacional

Caixa-Forte 31/01/2017 | 06h00 Atualizada em

Num momento em que a indústria automotiva pesada sofre tombo após tombo em função da crise, a Foton Caminhões confirmou nesta segunda-feira uma notícia anunciada pela coluna há quase um ano. A multinacional chinesa dará início em março à comercialização de caminhões para atender à demanda do mercado brasileiro.



Agora, o detalhe que mais interessa: os veículos são produzidos na linha de montagem da Agrale, em Caxias do Sul, até a conclusão da fábrica própria da marca em Guaíba, ainda sem data prevista.Os modelos nacionais contarão com o lançamento da linha MiniTruck, com 3,5 toneladas, já atendendo os requisitos para financiamento pelo Finame, incluindo grau de nacionalização.



– Todos os sinais econômicos apontam para uma recuperação no setor, ainda que lenta, porém consistente e contínua. Por isso, queremos ter nosso produto nacional já no início deste ano – declara Luiz Carlos Mendonça de Barros, CEO da Foton Caminhões.



Leandro Gedanken, diretor de Engenharia e Desenvolvimento, dá ênfase a um dado que movimentará o polo da Serra: os caminhões contarão com tecnologia de ponta e fornecedores brasileiros.



– Temos mais de 40 fornecedores nacionais que já estão nos atendendo. Estamos recebendo peças, aprovadas por nossa engenharia, desde o final do ano passado.