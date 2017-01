Fisa Incorporadora traz economista do ano a Caxias do Sul

Caixa-Forte 27/01/2017 | 06h31 Atualizada em

O que esperar de 2017? O cenário econômico atual e as perspectivas para o ano serão esmiuçados por Patrícia Ullmann Palermo, Economista do Ano de 2016, eleita pelo Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul.



Quem traz a profissional a Caxias, na terça-feira, às 9h, no GNC Cinemas do Shopping Iguatemi, é a Fisa Incorporadora. A intenção da empresa é ajudar o mercado a fazer uma leitura de cenário, gerando ações estratégicas e motivando uma reação diante do pessimismo.



– Os tempos estão mudando. A recuperação da economia abre oportunidades, mas também apresenta riscos, e entender isso faz toda a diferença nos negócios – comenta a economista.



Detalhe: o evento é gratuito, aberto ao público e as vagas são limitadas, mediante a troca de 1kg de alimento não-perecível que será doado para uma entidade assistencial.



– Nós acreditamos que o mercado já está reagindo e trazer para Caxias do Sul uma profissional desse porte só confirma o que temos visto atualmente e como acreditamos na mudança positiva que se apresenta – ressalta o diretor da Fisa, Everton De Boni. Os convites devem ser retirados na Fisa Incorporadora.