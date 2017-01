Espera para pedir aposentadoria no INSS de Caxias chega a seis meses

Corrida ao INSS 31/01/2017 | 09h04 Atualizada em

É preciso paciência para quem pretende encaminhar sua aposentadoria antes da Reforma da Previdência prevista pelo governo federal. O "medo" de não conseguir o benefício fez com que centenas buscassem um horário para agendar seu pedido, que só pode ser feito pelo telefone 135. A agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Caxias do Sul só tem horários a partir de julho. Ela recebe, em média, 60 pedidos por dia. Desde setembro de 2016, o aumento tem sido de pelo menos 20%.



Leia mais

Em Caxias do Sul, dois bingos funcionam abertamente

Foton começará em março a vender caminhões no mercado nacional



A chefe da seção de atendimento da agência de Caxias, Márcia Luisa Sebben, explica que um dos motivos é a falta de servidores. De julho de 2016 até janeiro de 2016, oito funcionários se desligaram da agência. Atualmente, ela conta com uma equipe de 38 pessoas que atendem a vários tipos de pedidos.



Desses, alguns estão em férias e outros em licença. Para normalizar o atendimento seria necessário pelos menos mais 12.O número de agendamentos (para todos os serviços) chega a 200 por dia e a média diária de atendimentos, na agência, é de 680, informa Márcia.



— Nunca tivemos um tempo tão longo de espera — destaca a chefe da seção.



Antes do governo começar a discutir o assunto, a espera era de 30 dias. Mesmo assim, segundo Márcia, 60% dos pedidos encaminhados não são concluídos por falta de requisitos para adquirir o benefício.



— Mas eles querem garantir, caso o governo mude as regras.



A agência de Caxias concentra o atendimento de 34 municípios e conta com 11 agências na região.



— Mesmo assim, moradores de outras cidades solicitam o atendimento em Caxias. Tem gente até de Porto Alegre. As agências do INSS da região, entre elas as de Bento Gonçalves, Farroupilha, Veranópolis e Vacaria também não têm horários disponíveis antes de julho.