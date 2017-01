Empresa de Erechim cogita instalar filial em Caxias do Sul

Caixa-Forte 27/01/2017 | 14h38 Atualizada em

Caxias vem perdendo empresas e empregos, e não é de hoje. A rota inversa precisa ser perseguida, e logo. Um encontro mostrou que há companhias interessadas, sim, na cidade para expandir seus negócios.



O empresário Walmir Badalotti, da Brastelha, de Erechim, reuniu-se na manhã desta quinta-feira com o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Carlos Heinen.



Na pauta, a implantação de uma filial da fabricante de telhas e painéis em Caxias do Sul, com a expectativa de gerar 60 empregos diretos. Heinen demonstrou-se bastante receptivo.



Será que a carência de políticas públicas de incentivo e atração de investimentos será revertida nessa gestão?