Economia de Caxias do Sul recua 28% em dois anos

2016 foi um ano penoso. Os números da economia caxiense pararam de cair e iniciaram uma pequena retomada. Mas está longe de chegar aos patamares de 2010, por exemplo, quando o ano fechou com alta de 21,8% e a criação de 14 mil postos de trabalho. Essas vagas (14 mil) foram todas fechadas em 2015. O ano de 2016 encerrou-se com um total de 158.523 postos de trabalho ativos na cidade.



Os dados da economia de Caxias do Sul foram divulgados nesta terça-feira pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e mostram que todos os setores encerraram 2016 no vermelho — na ordem, indústria (-13,4%), comércio (-11%) e serviços (-8,2%). É o terceiro ano consecutivo que a economia de Caxias fecha no vermelho.



No acumulado dos últimos três anos, quando começou a crise, a economia encolheu 33,42%. Só nos últimos dois anos, o recuo chegou a 28,08%.



— Em 11 anos, não conseguimos dobrar o desempenho da economia de Caxias — diz o vice-presidente de Indústria da CIC, Carlos Zignani.



Mesmo assim, a expectativa é de reação. Segundo Zignani, o primeiro semestre ainda será de dificuldades, mas tudo leva a crer que a esperada retomada econômica terá início ainda em 2017.



— Os números mostram que o pior já passou — destaca.



Para o diretor de Economia, Finanças e Estatística da CIC Alexander Messias, a indústria caxiense foi mais atingida pela crise do que a indústria gaúcha, que encerrou o ano com 5,9% de retração. Mas ele também concorda que o pior já passou. Em dezembro, por exemplo, a economia cresceu 5,4%, puxada principalmente pelos Serviços e pelo Comércio, que registraram alta de 9,4% e 6,9%, respectivamente. O setor de Serviços, no entanto, deve continuar caindo no primeiro semestre de 2017, pois foi o último a sentir a crise.



O estudo da CIC mostra, ainda, que todos os componentes do Índice do Desempenho Industrial, que ocasionaram os 13,4% de queda do setor, como utilização da capacidade instalada, horas trabalhadas, compras e vendas industriais e massa salarial, registraram desempenhos negativos em 2016. Só para se ter ideia, as horas trabalhadas tiveram redução de 32,9% no ano passado. As vendas industriais apresentaram índice negativo acima de 18%.

Comércio internacional



Outro dado apresentado pela CIC foi o desempenho das exportações e importações do município. As exportações caíram 2% e as importações, 31,5% em 2016. Esse desempenho fez com que o saldo da balança comercial caxiense registrasse um crescimento de 17% no ano passado. Em 2016, os principais destinos das exportações caxienses foram Argentina, Chile e Estados Unidos. E os principais países de origem das importações foram China, Itália e Alemanha.



76 mil caxienses inadimplentes



O ano passado também foi penoso para o comércio. Em relação a 2015, a queda foi de 3,23%. Mesmo com a alta das vendas de dezembro, que cresceram 6,93% em relação a novembro, o setor fechou 2016 com queda de -11,11%. Para o assessor de Economia e Estatística da CDL, Mosár Leandro Ness, o desempenho de dezembro é reflexo do momento econômico de Caxias.



— As compras de Natal foram realizadas em dezembro, o que deixou os números positivos no mês, mas refletiu as dificuldades que o setor sofreu durante o ano —lembra.O ano fechou com 76.215 pessoas inadimplentes. São 2.260 a mais do que em 2015. Em relação a 2012, a diferença passa de 9 mil.