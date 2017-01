Crise fecha lojas em shoppings de caxias do Sul

Comércio 28/01/2017 | 07h02 Atualizada em

¿Jamais voltarei a ter loja em um shopping¿. A frase é de um ex-lojista e resume o fato de muitos comerciantes abandonarem espaços nobres em shoppings e centros comerciais de Caxias do Sul. Mais de 400 salas comerciais concentram-se nesses locais, que ganharam força nas últimas décadas por proporcionarem segurança e atrações. Hoje, no entanto, 22% desses espaços, 95 deles, estão vazios, já que muitas lojas buscaram novos pontos comerciais. Nas ruas.



O empresário Eduardo Slomp Esteves ficou traumatizado com a experiência em shopping. Durante seis anos, ele comandou o quiosque da CodeBrasil Comércio e Design, no Iguatemi Caxias. Foi lá que ele comprou a marca GoDrink (criada pela CodeBrasil), uma cerveja artesanal que conquistou o paladar dos ¿gringos¿.



— No início, foi duro convencer os clientes a pagarem até R$ 30 por uma garrafa de cerveja. Mas mais duro foi ver o movimento do shopping caindo, lojas fechando e os custos só aumentando — lembra.



Em dezembro do ano passado, recolheu seus produtos e abandonou o shopping.



— Ficou inviável. Além do 13º aluguel cobrado em dezembro, em 2015 criaram o 14º, pago em duas parcelas – 50% em agosto e 50% em novembro. Tentei renegociar com a administração do shopping, já que sempre tinha pago as contas em dia. Não teve jeito. Isso que a administração tem acesso ao faturamento de todas as lojas. Por ser aluguel dobrado, em dezembro passado, paguei R$ 8.947,50, entre aluguel e taxas.



No início deste ano, ele montou uma pequena estrutura para operar no e-commerce e está dando certo. Já procura um novo ponto para abrir uma loja no comércio de rua.



Os altos custos de operação no shopping, aliados a um cenário de dificuldades econômicas, também tiraram uma das mais tradicionais e antigas lojas do Iguatemi, a Évidence. A segunda loja da rede deverá ser aberta no Moinho da Estação.



A coordenadora de Marketing do Iguatemi, Bruna Fabris, explica que não há valores fixos do aluguel e que cada caso é analisado individualmente.



— O segmento, o faturamento e o poder da marca influenciam — diz Bruna.Segundo ela, o 13º está previsto no contrato e as reclamações surgiram em 2016, devido à crise. E o 14º aluguel, diz, é cobrado para poucas operações.



Vacância de 20%



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias (CDL) não tem um levantamento de quantos comerciantes deixaram os shoppings de Caxias nos últimos anos, mas o presidente da entidade, Ivonei Pioner, reconhece o movimento e revela que a taxa de vacância aumentou 20%. Não está fora dos padrões nacionais, mas é um índice alto, informa Pioner.

O shopping mais antigo da cidade

O Prataviera foi o primeiro shopping de Caxias. A novidade foi aberta ao público em 1993 e, nos primeiros meses, milhares de pessoas passavam diariamente pelo local. Localizado no centro da cidade, o Prataviera concentra 42 salas comerciais. Dessas, cinco aguardam locação. O coordenador de Marketing, Rafael Orso de Oliveira, admite que o ano passado foi difícil para todos. Direção e lojistas.



— Fizemos malabarismos para que o lojista não saísse do shopping — admite.



Entre as decisões esteve realizar uma força-tarefa para reduzir custos, como o da energia elétrica, por exemplo.Rafael garante que a saída, ainda, é a negociação e a readequação de valores.



— É isso que estamos fazendo — destaca o coordenador.



Caroline Dalcin, da Conexão Urbana, ampliou sua loja em um espaço na Avenida Júlio de Castilhos Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Maior espaço, com menor preço



Uma das mais tradicionais lojas de Caxias, a Conexão Urbana também abandonou um ponto privilegiado do Shopping Triches, onde atuou durante 15 anos. A proprietária, Caroline Dalcin (foto acima), conta que precisava reformar a loja (de frente para a Rua Sinimbu) para ampliar o espaço físico.



Fez e refez várias vezes os cálculos e concluiu que não valia a pena, devido ao custo do aluguel e às taxas de condomínio.Foi em busca de outro ponto, também no centro da cidade. Em abril de 2016, ela se mudava para a nova loja na Júlio de Castilhos, no Centro, três vezes maior e gastando menos.



— O custo para manter um espaço em shopping é muito alto e o negócio torna-se inviável — diz Caroline.



A sala no Triches continua vazia.



Alfonso Petry, gerente do Shopping Triches, reconhece que esta é a pior crise dos últimos seis anos, tempo em que administra o local. Ele garante que está dialogando com os lojistas para encontrar uma alternativa adequada para ambos os lados.



— Não queremos abandonar o cliente. Queremos ajudá-lo a se manter no negócio. Mas temos despesas fixas.







Custo mais acessível nos centros de compras

Os centros de compras (com menos lojas) geralmente oferecem preços de aluguel e condomínio mais acessíveis. É o que garante a administradora do Serra Shopping, Marli Tonietto. Inaugurado em 1995, foi ampliado e já teve três pavilhões e cerca de 80 lojas.



Hoje, conta com 28 operações em um único pavilhão.O valor do aluguel por metro quadrado fica em torno de R$ 45 e o condomínio não passa de R$ 30. Segundo Marli, o custo para um lojista com uma sala de 31 metros quadrados fica, em média, em R$ 2,3 mil.



— É um valor acessível.



Ela explica que muitos lojistas ampliaram seus espaços, ocupando mais do que uma sala e melhorando a qualidade de atendimento e diversificação de produtos.



– Fazemos melhorias constantes e cuidamos dos nossos locatários – diz Bruna. Um breve contato por telefone com seis lojistas confirma as informações da administração. ¿A negociação é facilitada¿, relatam.

Mateus Misturini deixou a franquia no San Pelegrino e voltou para o seu antigo emprego, na Origin Foto: Roni Rigon / Agencia RBS



'Tentei, mas não tive chance de negociar'



Mateus Misturini foi dono da franquia da Cacau Show, no San Pelegrino. Montou a loja junto com o processo de inauguração do shopping, em 2010. Conseguiu ¿suportar¿ os custos durante três anos.



No começo da crise, em 2013, vendeu o ponto e voltou a trabalhar (como funcionário) na empresa Origin Ecologic, em que tinha deixado para abrir seu próprio negócio.



— As pequenas empresas dos shoppings não têm vez. Não há negociação. As grandes tinham regalias e, as menores, eram ignoradas.



Há quatro meses sob novo comando, o San Pelegrino garante que mudou de estratégia. O gerente de Marketing, Maurício Adami, diz que cada companhia tem suas políticas de administração. Mas, desde que assumiu, em outubro de 2016, a estratégia adotada é a negociação com os lojistas.



— Estamos parcelando o 13º e negociando os aluguéis caso a caso. Queremos ser parceiros dos lojistas — esclarece.





Reivindicações dos lojistas



— Fim do 13º aluguel. Além de as vendas não dobrarem em dezembro, é o mês em que o lojista poderia ter um pouco de lucro, pois no resto do ano as vendas mal pagam as despesas.



— Mesmo com a crise, os lojistas não conseguem renegociar. A administração não abre mão da cobrança do 13º aluguel, por exemplo. ¿Redução de custos, não existe¿, diz um lojista.

— O fim do acesso ao faturamento. Hoje, a administração tem acesso ao faturamento mensal de todas as lojas.



— Abertura aos lojistas dos valores envolvendo condomínio e fundo de promoção (valor pago para fazer marketing). Eles querem saber como é feito o rateio desses custos.







Vanessa Brunetto trocou o espaço no Martcenter por outro, bem maior, no bairro Jardim América Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Mudança de estratégia



A Padrão Noivas & Festas, uma loja que aluga vestidos de noivas e roupas de festas, permaneceu no Martcenter por mais de 10 anos. Tornou-se uma loja tradicional no shopping.



No final de 2016, os altos custos e a redução do movimento de pessoas no local fizeram a proprietária, Vanessa Coutinho Brunetto (foto), mudar de estratégia para manter o negócio.O espaço ficou pequeno e o aluguel e o condomínio permaneciam altos. A saída foi buscar uma sala no comércio de rua.



Locou uma sala com o dobro de tamanho numa rua movimentada do bairro Jardim América e reduziu os custos em 25%.



A gerência executiva do Shopping Martcenter não quis revelar as estratégias de renegociação feitas com os lojistas que permanecem no shopping. Consultada pela reportagem do Pioneiro, a gerente não autorizou a divulgação de qualquer tipo de informação.