Consumidores enfrentam longa espera em busca de promoções em Caxias do Sul

As tradicionais promoções de verão começam a movimentar o comércio de Caxias do Sul nesse início de ano. Prometendo descontos de até 70%, uma rede de varejo atraiu centenas de clientes em busca de promoções nesta sexta-feira. Nem mesmo a temperatura amena e o tempo nublado afastou os clientes da Magazine Luiza da Avenida Júlio de Castilhos, no Centro. A fila iniciou às 14h de quinta-feira e a loja só abriu as portas nesta-feira, às 6h.



O gerente da loja, Valdir Franco de Souza Júnior, 42, projeta um crescimento de 20% nas vendas em comparação com o ano passado. Segundo ele, o foco da "Liquidação Fantástica" é eliminar os produtos de mostruários e com tempo de loja com preços abaixo de mercado, porém esse ano a loja aumentou a oferta de eletrodomésticos da linha pesada, como lavadora de roupas, fogão e geladeira.



— Estamos atendendo a uma solicitação dos nossos clientes e conseguimos lotes grandes com vários fornecedores. Temos uma lavadora de roupa de 10 kg por R$ 899. É um preço excepcional. Hoje temos produtos de valor agregado e com preço bom — ressalta o gerente.



O expedidor Felipe Martini da Luz, 23, e a esposa Gislaine dos Santos Rodrigues, 21, chegaram na fila às 6h30min para comprar duas batedeiras e um brinquedo. Eles ficaram sabendo da promoção na quinta-feira e resolveram aproveitar a promoção.



— Viemos aproveitar as promoções. Compramos uma panela para nós e outra para a minha cunhada. O brinquedo é para o primo da minha esposa — disse Felipe.



O casal tinha a previsão gastar até R$ 200, dinheiro do salário do mês. Depois de escolherem as batedeiras e o presente, Felipe decidiu comprar um brinquedo para o filho de 3 anos.



Às 8h, mais de 20 pessoas dobravam a esquina da Júlio com a Marechal Floriano no final da fila.