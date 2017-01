Concorrente do Uber a caminho de Caxias do Sul

Caixa-Forte 16/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Em Caxias, o Yet Go já tem 38 carros (executivos e comuns) cadastrados e outros 112 aguardando aprovação Foto: Yet Go / divulgação

Depois de ter recebido com euforia há três meses o Uber, Caxias do Sul ganhará mais uma opção em mobilidade urbana neste começo de 2017.



O Yet Go, primeiro aplicativo de transporte 100% brasileiro e concorrente do Uber, tem previsão de arrancar o serviço na Serra ainda em janeiro – a intenção seria estrear já nesta semana. Promete preço até 40% menor do que o mercado, não cobra tarifa dinâmica nem taxa de cancelamento por desistência da corrida e disponibiliza um 0800 para passageiros e motoristas.



Em Caxias, o Yet Go já tem 38 carros (executivos e comuns) cadastrados e outros 112 aguardando aprovação. O foco é atuar em cidades com mais de 100 mil habitantes. A plataforma, cujo desenvolvimento custou R$ 5 milhões, pretende começar a operação internacional por Miami e Orlando (EUA) em breve. Tem como CEO o gaúcho Jailson Ferreira.



O Yet Go encerrou 2016 com 30 franquias, 8 mil motoristas e mais de 20 mil usuários. A fila de espera passa de 400 interessados na operação.