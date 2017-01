Comércio volta ao patamar de atividade de 2012

Caixa-Forte 12/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Não é só a indústria caxiense que volta anos no tempo no patamar de produção. O comércio também está tendo de adaptar-se ao novo cenário, de consumidor cauteloso. No país, o comércio varejista encerrou 2016 com o pior movimento de vendas em 16 anos e retrocedeu para o âmbito da atividade de 2012.



Em Caxias, os números do ano passado não foram fechados. Até outubro, o comércio local registrava queda de 7,66%, chegando a quase 20% no acumulado de 12 meses. Lojistas garantem que, seguindo o ritmo nacional, viveram um dos piores anos de suas histórias em 2016. E, sim, voltaram no mínimo quatro anos no tempo. Ou mais.



– Vamos levar quatro anos para recuperar dois anos perdidos (2015 e 2016) – define o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.



Resultado de juros abusivos, desemprego, incertezas e inflação alta.