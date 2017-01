CIC Jovem de Caxias renasce com novo presidente e status

Caixa-Forte 18/01/2017 | 06h31 Atualizada em

Em meados de 2016, a gestão da CIC Jovem, presidida à época por Rodrigo Menegassi, desligou-se da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, junto com 15 jovens empresários, alegando ¿falta de respaldo e corte total de apoio e investimento da entidade-mãe¿. Nesta semana, a CIC anunciou a reestruturação de seu Departamento de Jovens Empresários, que passa a ter o status de diretoria – essa mudança teria contribuído para a desistência da antiga gestão.



No novo formato, quem assume a coordenação da agora Diretoria de Jovens Empresários é William Cardoso de Oliveira (foto), 30 anos, proprietário da Ativus Indústria e Comércio de Produtos Químicos. O empresário contará com a colaboração de 10 integrantes.William adianta que o núcleo será responsável por iniciativas para despertar o empreendedorismo nos jovens, como o Programa Vocação Para o Sucesso, além de participar de eventos comunitários, como o Homens na Cozinha.



O presidente da CIC, Nelson Sbabo, também anunciou outras alterações: a Diretoria de Cultura passa a ser denominada Diretoria de Cultura e Educação, para aproximar as instituições privadas de ensino da entidade; a Diretoria de Política Turística e Enogastronomia ganha o reforço de Marjorie Balbinot Gasperin, do Blue Tree Towers Caxias; e a coordenação da Diretoria de Negócios Internacionais fica a cargo de Denise Cardoso Gallio.