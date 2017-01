Cerca de 250 beneficiários de Caxias devem ser chamados para o pente-fino do INSS 

Previdência 11/01/2017 | 14h36 Atualizada em

A Medida Provisória (MP) que estabeleceu a retomada do pente-fino em benefícios do INSS a partir da semana que vem deve atingir, inicialmente, cerca de 250 beneficiários de Caxias do Sul. A agência da cidade já havia identificado este público-alvo para a primeira fase, ainda durante o ano passado, mas não teve tempo de convocar essa parcela dos segurados, o que deve ocorrer nos próximos dias. As informações são da Gaúcha Serra.

Nesta primeira etapa de revisão das perícias, serão chamados beneficiários abaixo de 40 anos e que recebem do INSS há dois anos. Os servidores do instituto aguardam a publicação da normativa para disciplinar como será este processo, mas deve ser semelhante ao que estava previsto na medida provisória do ano passado.



Segundo a analista do seguro social da gerência regional do INSS com sede em Caxias, Juliana Assis, a relação dos 250 beneficiários de Caxias que deveriam passar pelo pente-fino também será atualizada, mas o número não deve mudar muito. Ela também acredita que seguirão as mesmas regras da antiga MP, que previa convocar os segurados por carta. Conforme Juliana, quem for acionado terá cinco dias úteis para fazer o agendamento da perícia assim que receber a correspondência. Se não agendar, o benefício é suspenso até que ele compareça ao órgão.

Agendamento para encaminhar aposentadoria em Caxias leva seis meses

O atendimento no INSS da cidade para encaminhar aposentadoria por tempo de contribuição está sendo marcado para o dia 10 de julho. Segundo a gerência regional, a greve do final de 2015 deu início ao acúmulo de serviço, porém a perda de servidores é apontada como um dos principais motivos para a demora.

De acordo com a analista Juliana Assis, o INSS de Caxias perdeu oito profissionais de cerca de 40.



— Reduzimos o quadro e Caxias não foi contemplada com servidores do concurso — explica.

O anúncio da revisão de benefícios e de colocar a reforma da previdência em pauta também influenciaram no aumento do movimento nas 11 agências que abrangem 35 cidades da Serra.