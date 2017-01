Caxias do Sul ganha flat de hospedagem online e econômica

Caixa-Forte 21/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Um conceito que ganha força na Europa desembarca em Caxias. O Come Inn Flat – um flat de hospedagem online, com oito apartamentos – dará início às atividades no dia 30 de janeiro, na Rua Travessa São Marcos, 267, bairro Kayser.



A novidade no mercado hoteleiro prioriza praticidade, autoatendimento e preço acessível. É uma solução para clientes corporativos (ou não) que buscam hospedar-se em local confortável, mas sem gastar com serviços como de quarto e alimentação, normalmente inclusos no pacote. Com proposta de autoatendimento, a hospedagem é contratada pela internet, no site comeinnflat.com.br.



O empreendimento, da RD Incorporações, tem o envolvimento do empresário Edson Teles e dos irmãos Roberto Delazzeri Filho e Verônica Delazzeri, junto ao pai dos jovens, Roberto Delazzeri, que inspiraram-se durante viagem internacional.



– Temos diárias de valor fixo conforme o número de pessoas por apartamento e, se o cliente optar por serviços extras (como limpeza diária do quarto), irá pagar a mais – explica Roberto Delazzeri Filho.



Os apartamentos dispõem de até quatro camas, banheiro, cozinha, internet, TV a cabo e Netflix, ar condicionado e portas com abertura por senha. O prédio ainda conta com garagem fechada. A localização do Come Inn Flat é estratégica, com fácil acesso ao aeroporto.