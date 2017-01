Cai o número de protestos. Número de negócios também

Crise 25/01/2017 | 07h59 Atualizada em

O número de títulos e documentos de dívidas encaminhados para protesto em Caxias do Sul totalizou 330 mil em 2016. No ano de 2015, foram 392 mil. Queda de 15,8%. Num primeiro momento a notícia parece boa, mas não é. O responsável pelo departamento jurídico do Tabelionato de Protestos da Comarca de Caxias do Sul, Henrique Ott Vanoni, explica:



— Estamos enfrentando a segunda fase da crise econômica do país e que reflete em Caxias do Sul. Caiu o número de títulos apontados para protestos, não em razão da queda da inadimplência, mas em virtude da redução do volume de negócios das empresas da cidade. E isso é muito ruim para a economia caxiense — destaca Vanoni.



Ou seja, quanto maior a movimentação da economia, maior o número de vendas e, consequentemente, maior o número de títulos apontados. Atualmente, Caxias conta com cerca de 22 mil postos de trabalho fechados (entre 2015 e 2016).



Se esse número for multiplicado por quatro (média de quatro pessoas por família), são mais de 80 mil pessoas fora do mercado de consumo. O segmento que move a economia caxiense, a indústria, fechou o ano de 2016 com cerca de 4,8 mil postos de trabalho a menos.



— Precisamos voltar a ter crescimento da indústria, voltar a ter bons resultados de nossas grandes empresas (ônibus, caminhões carretas) — ressalta Vanoni, que não lembra de uma crise tão amarga com a atual.



O dado positivo e que reforça o protesto como ferramenta ágil para recuperar créditos é de que cerca de 70% desse volume é resolvido em até três dias úteis, com a dívida paga ou título retirado após acordo entre credores e devedores. Após três dias úteis da intimação o título é protestado.