Atena entrega novo empreendimento no Villagio Iguatemi, em Caxias 

Depois de ter concluído em 2016 o Maia Empresarial e o Maia Residencial, a Atena Incorporações começa 2017 com a mão na argamassa. A empresa entrega nesta quinta-feira o Residencial Ícaro, situado na Rua João Alberto Tomazoni, 177, no valorizado Villagio Iguatemi – é o sexto prédio da incorporadora nesse eixo.



Em tempos de cautela, o número é digno de festa: o projeto, sob o slogan Na altura dos seus sonhos, estreia com 90% das unidades vendidas. Composto por 40 apartamentos, o Ícaro chega com quatro imóveis Garden (de 155,66m² a 221,53m²), 18 unidades de dois dormitórios (67,90m²) e outros 18 de três quartos (87,68m²).



O prédio, com infraestrutura como salão de festas com brinquedoteca, academia e guarita de segurança, conta ainda com duas salas comerciais térreas, ao lado da construção, com acessos independentes.



A incorporadora prepara-se ainda para entregar, em maio, o Ágora Residencial. São 21 obras concluídas em 14 anos de atuação da Atena, empresa do engenheiro civil Juliano Schaefer e do arquiteto e urbanista Maurício Grezzana.