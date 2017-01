Após ter rescisões canceladas, trabalhadores da Guerra protestam por salário atrasado em Caxias

Mobilização 13/01/2017 | 10h05 Atualizada em

Trabalhadores da Guerra SA, de Caxias do Sul, protestaram na manhã desta sexta-feira: o motivo é que eles tiveram as rescisões de contratos canceladas após uma série de atos, mas não receberam o salário, que deveria ter sido pago no quinto dia útil deste mês. Cerca de 800 pessoas se concentraram na frente da empresa, que fica na BR-116, por volta de 6h, mas dispersaram com o passar das horas. No início de dezembro, um acordo definiu o cancelamento de 177 rescisões.



Ainda durante a manhã desta sexta, representantes da empresa, uma comissão de trabalhadores e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis Melo, se reuniram para tratar do assunto. Segundo Assis, a decisão anterior era que as rescisões ocorreriam em partes: um grupo em dezembro, outro em janeiro e outro em fevereiro. Mas até agora, segundo ele, nenhum trabalhador recebeu a rescisão.



Conforme Assis, na reunião desta sexta ficou acordado que 40% do salário de dezembro vai ser depositado ainda nesta sexta-feira e a empresa prometeu pagar o restante até a quarta-feira da semana que vem. O sindicato, no entanto, ainda deve buscar a Justiça para ter garantia de que os pagamentos e as rescisões serão feitas para todos os trabalhadores conforme o acordo.



Ainda segundo Assis, fora os 177 trabalhadores que estão em licença remunerada após terem as rescisões anuladas, os outros cerca de 600 trabalhadores da empresa receberam em dia os salários de dezembro.

A reportagem não conseguiu contato com representantes da Guerra SA.