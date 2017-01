Apesar da crise, agências de Caxias constatam aumento nas vendas de pacotes de viagem

Turismo 05/01/2017 | 14h52 Atualizada em

Mesmo sem números oficiais, as agências de turismo de Caxias do Sul estão percebendo aumento nas vendas de pacotes para destinos nacionais e internacionais. Entre os preferidos dos caxienses estão alguns Estados do Nordeste, Caribe, Europa e Estados Unidos. Para uma viagem caseira, os pacotes de sete dias para Maceió, Natal, Fortaleza e Porto Seguro custam em média entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil por pessoa. Sete dias em Punta Cana ou Cancún custam em média R$ 5 mil. Já os pacotes de 10 dias com visitas a três ou quatro países da Europa saem a partir de R$ 8 mil. Os valores variam de acordo com o período escolhido da viagem.



Segundo a vendedora da Paglitur Patrícia Weber, os destinos mais procurados ainda são as capitais do Nordeste, mas a procura para viagens internacionais tem aumentado bastante em função da redução do dólar. Ela conta que, no final de janeiro, a moeda americana custava R$ 3,38 e na quarta-feira, a taxa estava em R$ 3,25.



— A venda de pacotes para viagens internacionais aumentou a partir do final de 2016 por conta das tarifas promocionais das companhias aéreas e do câmbio que começou a baixar. O movimento de demanda e procura começou a melhorar — informa.



A proprietária da CaribiTur, Márcia Conti, reforça que houve aquecimento nas vendas para pacotes no Brasil e para o Exterior. O crescimento varia de 10% a 15% em comparação com os últimos três meses. Segundo ela, as operadoras de turismo ofereceram muitas opções de roteiros com variados preços e essas ações fortaleceram as vendas.



— A gente teve uma procura muito boa. No verão, o pessoal está em férias e procura muito destinos de calor, como Cancún, Punta Cana e Cuba, fora do país. Aqui no Brasil, vendemos muito Porto de Galinhas (Pernambuco), Bonito. E Foz do Iguaçu aqueceu muito neste ano. A Flórida é sempre muito procurada — diz Márcia.



A empresária conta que também houve aquecimento nas vendas de última hora.



— O movimento está bom mesmo com a crise — comemora a empresária.



Na loja da CVC do Shopping Iguatemi, as opções preferidas pelos clientes são por destinos como Porto Seguro, Maceió e Natal. Punta Cana e Cancún são os locais mais comprados para quem deseja muito sol e águas cristalinas fora do país. O vendedor da CVC Carlos Henrique Covatti Pires diz que os destinos mais vendidos nesta época são lugares com praias.



Sem revelar índices, Pires conta que as vendas aumentaram no segundo semestre do ano passado em comparação com os seis primeiros meses de 2016.– Em outubro e novembro, as vendas foram boas. É o período em que as pessoas começam a planejar as férias.



Pires diz ainda que as vendas para os Estados Unidos diminuíram em função do preço do dólar.



— Era um destino que o pessoal usava muito para compras e não vende mais como antigamente.