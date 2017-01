Agricultores protestam em São Francisco de Paula contra baixos preços

Agricultura 13/01/2017 | 19h57 Atualizada em

Sacolas com cenoura e beterraba foram entregues aos motoristas Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Cerca de 3 mil quilos de cenoura e beterraba foram distribuídos no final da tarde desta sexta-feira aos motoristas que trafegavam pela Rota do Sol, em Lajeado Grande, localidade de São Francisco de Paula. Foi a forma encontrada por agricultores da região para protestar contra os preços pagos pelos hortifrutigranjeiros.

Leia mais

Após ter rescisões canceladas, trabalhadores da Guerra protestam por salário atrasado em Caxias

Depois de quatro meses em queda, atividade econômica reage em novembro e cresce 0,2%, aponta BC

Restaurantes e mercados de Caxias fecham durante férias de verão



Os agricultores reclamam que o valor pago pela produção de tomate, cenoura, beterraba, pêssego e cebola está muito baixo — varia de R$ 0,30 a R$ 0,70 o quilo, segundo eles — e não é repassado ao consumidor.

Para se ter uma ideia do prejuízo dos produtores, Edevaldo Mazzochi, um dos organizadores do protesto, diz que uma caixa de cenoura, com 30 kg, está sendo comercializada a R$ 10, quando o ideal para cobrir os custos da produção seria pelo menos de R$ 20.

O preço abaixo do ideal acaba gerando encalhe de estoque nas lavouras. Com isso, muitos produtos acabam sendo jogados fora.



— A gente não consegue vender. Nós queríamos que os mercados fizessem promoção, porque assim o consumidor compra mais e tem mais saída _ diz Mazzochi, que tem plantação em Tainhas.

Veja vídeo:



VÍDEO: Protesto de agricultores em Lajeado Grande pic.twitter.com/fgXdOc1O8H — Juliana Bevilaqua (@jubevilaqua) 13 de janeiro de 2017

A dificuldade dos produtores preocupa não só os donos de propriedades rurais, mas os trabalhadores. Funcionário de uma empresa de Lajeado Grande, Deliton Fernandes da Silva Costa, 31 anos, diz que já foram perdidas 25 mil caixas de cenoura, equivalente a 500 mil quilos do legume.

— Temos medo de demissão. Daqui a pouco não vende mais e terão que cortar gastos.

O ato durou aproximadamente uma hora e meia e reuniu cerca de 20 produtores rurais. Eles utilizaram tratores para bloquear a rodovia. A manifestação provocou congestionamento de 3,5 quilômetros no sentido Serra-Litoral.