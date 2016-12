Troca de presentes movimenta comércio de Caxias

Comércio 27/12/2016 | 09h01 Atualizada em

Impulsionada pela troca de presentes natalinos, a última semana do ano costuma ser movimentada no comércio caxiense. Apesar de não ser dever do comerciante, já que a substituição só é obrigatória em caso de defeito, a substituição de itens por outros motivos — como tamanho, cor e modelo — é praxe dos lojistas. O hábito é inclusive estimulado: o Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas) recomenda flexibilidade dos comerciantes nestes casos, pois a prática atrai mais pessoas para os estabelecimentos.



Apesar da expectativa dos lojistas de conseguir novos negócios neste período, neste ano a temporada de substituição de presentes está sendo apenas isso mesmo: uma troca. Nesta segunda-feira, no primeiro dia útil após o Natal, comerciantes relataram um consumo bem cauteloso:



— Realizamos muitas trocas hoje (segunda). Pela manhã, de cada 10 pessoas que entraram na loja, sete queriam trocar presente. Neste ano, porém, estamos percebendo que os clientes buscam exatamente o valor do item. Alguns chegam até a pegar vales se não encontram algo com o mesmo preço — analisa Paola Varela, gerente da Conceito.



A caixa Daiane da Silva Alves, da loja Mix, notou o mesmo comportamento na movimentação de ontem. Ao contrário de anos anteriores, em que era comum serem realizadas compras adicionais no momento da troca, os consumidores não estão buscando gastos extras:



— O pessoal está trocando apenas por itens do mesmo valor ou com uma diferença pequena, de até R$ 10. Em outros anos, muita gente vinha trocar e gastava mais R$ 100, R$ 200. Isso agora é bem raro — observa Daiane.



Mesmo com a retração econômica sem dar trégua, os lojistas seguem apostando nesta temporada para ao menos amenizar as perdas geradas pela crise. A subgerente da Pompéia, Graziela Salinas, destaca que os dias de troca de presente podem gerar negócios futuros:



— Muitos clientes que vêm trocar os presentes não conhecem a loja, então aproveitamos para deixá-la bem atrativa, com a exposição de itens de forma bem interessante. Assim eles conhecem melhor o espaço e podem voltar outras vezes — ensina.



Maioria optou por compras à vista



A cautela percebida na hora de trocar o presente apareceu também na semana anterior, na hora da compra do item. Sadi Bakri, proprietário da Prata Magazine, acredita que as vendas de Natal caíram até 20% em relação a anos mais prósperos.



O ponto positivo de tanta cautela — talvez o único — é a consumo consciente. Segundo Bakri, a maioria das pessoas comprou os presentes à vista:



— Alguns consumidores não fizeram a prazo por não ter mais crédito no mercado, mas outros estão mais conscientes mesmo, não querem se endividar — analisa.



O comerciante estima que quase 90% das compras neste final de ano estão sendo à vista (no dinheiro ou no cartão).



TIRA-DÚVIDAS



:: Quando o lojista tem obrigação de trocar?

A obrigação legal de troca só ocorre quando o produto apresentar vício, ou seja, algum defeito. Entretanto, em nome do bom relacionamento com o cliente, a maior parte do comércio oferece esta possibilidade ao consumidor quando não gosta do modelo ou tamanho.



:: Quanto tempo o cliente tem para pedir a troca ou um eventual reparo?

Por lei, o prazo o consumidor reclamar de problemas é de 30 dias (produtos não duráveis) ou 90 dias (bens duráveis). Se a loja se propõe a trocar produtos sem defeito, ela pode fazer exigências, como determinar prazos e condições.



:: Quais documentos devem ser usados para a troca?

Será necessário portar a nota fiscal de compra e certificar-se de que a loja possui políticas claras para a substituição quando for por gosto do cliente. Em caso de peça de vestuário, é importante manter a etiqueta da mercadoria.



:: Qual as regras para troca ou desistência de compras feitas pela internet?

O consumidor tem até sete dias para desistir da compra feita fora da loja física (internet, catálogo etc). A desistência deve ser formalizada por escrito, e, se já houver recebido o produto, devolvê-lo. Então terá o direito à restituição integral de qualquer valor que tenha sido pago, inclusive o frete.



Fonte: Procon-SC e CDL-POA, associação de consumidores Proteste