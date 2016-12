Caixa-Forte 27/12/2016 | 06h38 Atualizada em

Após sete meses fechado, o restaurante Hachi Japan Food reabriu as portas no mesmo endereço, na Avenida Independência, 2.319, em Caxias, mas sob novo comando, agora de propriedade de Calvin Kintschner.



Aos apreciadores de comida japonesa, a casa não fechará durante o período de férias e oferece pratos a la carte, como yakisoba e teppan, e festival servido na mesa de sushi, sashimi e outras especialidades com toque asiático.