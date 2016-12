Quem pagar compras em dinheiro pode ter mais descontos em Caxias

Seu bolso 28/12/2016 | 11h58 Atualizada em

Quem costuma pagar suas contas à vista terá mais vantagens a partir de agora. A Medida Provisória (MP) 764, publicada na terça-feira no Diário Oficial da União e que já está em vigor, permite cobrar preços diferentes para quem paga suas compras à vista e para quem parcela os valores. Ou seja, possibilita ao comerciante conceder descontos para quem prefere a primeira opção, seja em moeda, seja no cartão.



Em Caxias do Sul, não será somente o pagamento à vista a ser incentivado. A recomendação do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) é que o comércio conceda desconto maior para quem pagar em dinheiro em espécie, e não somente no débito. Conforme o presidente da entidade, Sadi Donazzolo, mesmo no pagamento à vista no cartão o lojista demora de um a dois dias para receber o valor, sem falar na taxa em cima de cada venda, que é de 2,5%.



Leia mais

Saiba quanto custa manter um filho no ensino particular em Caxias

Confirmada estreia do Andreazza no bairro Cidade Nova, em Caxias

Proposta de reforma da Previdência eleva desafio de criar vagas para pessoas mais velhas



A mudança na legislação é uma reivindicação antiga do setor, que reclamava da demora para receber o dinheiro quando o pagamento era feito no crédito. Segundo Donazzolo, em um pagamento no cartão para 30 dias, o lojista leva até mais de um mês para ter em mãos a quantia paga pelo cliente:

— Não é justo. É como se fosse à vista para o consumidor, mas o comerciante leva até 31, 32 dias para receber.

O desconto pode variar, já que cada lojista terá autonomia para calcular o percentual. Conforme Donazzolo, a tendência, no entanto, é que o desconto seja, em média, de 3,5%, valor do custo do cartão de crédito para o comerciante.

— A medida vem a beneficiar os comerciantes e os clientes, já que antes não se podia dar desconto para quem pagava em dinheiro — comemora Donazzolo.

A expectativa do Sindilojas é de que a nova regra, em caráter provisório, gere oportunidade para negociação de valores entre comerciante e cliente e possibilite a recuperação da perda dos últimos 12 meses.

COMO VAI FUNCIONAR

Como era

Antes da MP 764, estabelecimentos comerciais não podiam cobrar valores diferentes no pagamento à vista ou a prazo nem em pagamento feito com dinheiro, cartão ou cheque. Por exemplo: uma compra no valor de R$ 100 mantém o mesmo preço independentemente da forma de pagamento.

Como fica

Fica autorizada a diferenciação de preços em função do prazo (à vista ou parcelado) ou do instrumento (dinheiro, cartão ou cheque) de pagamento utilizado. Por exemplo: uma compra no valor de R$ 100 pode sair por menos para quem pagar em dinheiro e não para quem optar pelo cartão.

Em Caxias do Sul

No caso local, mesmo que a compra se dê no cartão, modalidade débito, portanto à vista para o cliente, a orientação do Sindilojas é para que o desconto maior seja para o pagamento no dinheiro, em espécie.