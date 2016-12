Posto Cruzeiro comemora 30 anos anunciando filial em Caxias

Caixa-Forte 23/12/2016 | 15h13 Atualizada em

O Auto Posto Cruzeiro comemora nesta sexta-feira os 30 anos no mercado de combustíveis em Caxias. O feito foi reconhecido pela diretoria da Ipiranga, bandeira que representa, que surpreendeu nesta quinta-feira os proprietários Delmar Luiz Perizzollo e o filho Guilherme Perizzollo com a entrega de uma placa comemorativa.



O Cruzeiro foi inaugurado no dia 23 de dezembro de 1986 como revendedor da antiga Companhia de Petróleo Atlantic, absorvida pela Ipiranga em 1993. Na época, a conjunção menos postos e veículos mais gastadores resultava em vendas maiores de combustíveis. Em contrapartida, o pagamento com cheque gerava um grau elevado de risco de calote.



– Tenho até hoje caixas de sapato com cheques sem fundo, que nunca recebemos – conta Delmar, dizendo que a migração para o cartão de crédito melhorou, mas a taxa de administração reduz as margens.



Após três décadas de mercado, o empresário, que começou o negócio com o pai Delvino (já falecido), anuncia uma novidade: iniciará no 1º semestre de 2017 a construção do segundo posto Cruzeiro, desta vez no bairro Diamantino.