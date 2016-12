Pharos, em Caxias, já tem 60% das unidades vendidas

Caixa-Forte 22/12/2016 | 06h30 Atualizada em

Imagine um cenário de crise financeira. Agora, insira nesse contexto um empreendimento de alto padrão cujos apartamentos custam de R$ 1,35 milhão a R$ 2 milhões e as salas comerciais estejam avaliadas a partir de R$ 290 mil.



Esse complexo caxiense não existe ainda, será entregue em 2020, mas já está com a média de 60% das unidades vendidas para a classe AA. O Pharos, em fase de escavações, nasce como a maior ousadia arquitetônica dos 21 anos de argamassa da Eccel Engenharia.



Com uma linguagem arquitetônica que une as alas residencial e comercial, o prédio de alto padrão dispõe em 27 andares de 51 apartamentos (de 178 metros quadrados a 295 metros quadrados), 160 salas comerciais e 17 lojas térreas – incluindo área com terraço para restaurante –, além de estacionamento rotativo. Divide-se em três alas: residencial, office e mall boutique.



A posição solar, quase única, e a localização tornam o Pharos ¿uma joia rara¿. Fica de frente ao pulmão verde do Centro: o Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição, em terreno que abrigava a casa da família de José Sassi (Ninin) e Zaíra Eberle Sassi. Ocupará a nobre esquina das ruas Alfredo Chaves e Santos Dumont, ¿endereço que é um objeto de desejo para morar e trabalhar¿.



– Ele terá um ar contemporâneo ao estilo Nova York – define Alex Foppa, diretor da Eccel.



Chamam a atenção o luxo e a aposta em bem viver do projeto, assinado pelos arquitetos Roque Frizzo e Renato Solio, que inclui lobby com terraço, lounge do piano e biblioteca com lareira; salões social e gourmet; e brinquedoteca. Para democratizar a vista, o 27º andar terá fitness, solarium, spa com piscina aquecida e um observatório para contemplar a cidade.



Os conceitos de hotelaria das áreas comuns e a praça privativa, mas aberta ao público durante o dia, nortearão o estilo Pharos de viver, trabalhar e conviver.