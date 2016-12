Pet shop amplia em 10 vezes a estrutura em Caxias do Sul

Caixa-Forte 30/12/2016 | 06h30 Atualizada em

Percebendo o potencial de mercado e planejando dobrar as vendas em 2017, Jair Roldo multiplicou por 10 a estrutura da Pet Shop Agro Roldo, situada na Rua Coronel Camisão, 268, próximo à Tumelero Bebidas, entre o Centro e Lurdes, em Caxias.



Com a reforma do pavilhão, ampliou a loja de 36 metros quadrados para 400 metros quadrados. Agora, são mais de 15 mil itens para cães, gatos, roedores e peixes.A equipe de três funcionários também duplicou, com a contratação de mais três trabalhadores. O serviço de banho e tosa foi reforçado, incluindo sala com 20 vagas para os bichinhos, banheira e uma cabine para secar.



A pet shop tem como diferencial horário de atendimento esticado, das 9h às 19h, sem fechar ao meio-dia, além de sábados, domingos e feriados. O dono aposta em preços competitivos para expandir a clientela de mascotes.