Paulo Bellini comemorará 90 anos com festa em janeiro em Caxias 

Caixa-Forte 28/12/2016 | 09h04 Atualizada em

Todo o final de ano, os funcionários da Marcopolo aguardam com expectativa para ouvir as palavras do presidente emérito e um dos fundadores da maior fabricante de carrocerias de ônibus da América Latina, Paulo Bellini.



Não foi diferente em 2016. Bellini e o diretor-geral (CEO), Francisco Gomes Neto (à direita), agradeceram nos dias 15 e 20 deste mês, no evento chamado Encontro Marcado, a contribuição dos funcionários e renovaram o ânimo para um 2017 que se manterá desafiador.



Porém, houve uma dose extra de emoção. A surpresa foi o Parabéns a você, cantado pelos trabalhadores, em antecipação aos 90 anos de vida que Seu Bellini celebrará em festa na noite de 21 de janeiro, para 800 convidados, no Centro de Eventos da Festa da Uva.



No convite, o texto faz jus à espirituosidade e à juventude que marcam Paulo Bellini:¿Em um ano, a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Quando eu completar noventa voltas, quero estar em boa companhia¿. O presente? Doações ao Lar da Velhice São Francisco de Assis.



A saber: o cenário de ociosidade nas fábricas exigiu que a Marcopolo reduzisse em 35% o quadro de trabalhadores nos últimos três anos, já que o mercado nacional de ônibus foi reduzido a um terço. Mas a força da marca e o know-how da equipe levaram a fabricante a desbravar ainda mais o mundo, o que atenuará a retração em 2016.