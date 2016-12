Material escolar está 15% mais caro em Caxias do Sul

Seu bolso 29/12/2016 | 08h06 Atualizada em

Além de impostos como IPTU e IPVA, o início de um novo ano também é marcado por gastos tradicionais, como a compra de material escolar. Os preços dos artigos escolares estão em média até 15,4% mais caros que no ano passado, segundo levantamento do Pioneiro. Em média, materiais como lápis, borracha e caneta tiveram um aumento de 8,3%. Os itens derivados do papel, como agendas, cadernos e blocos, sofreram um aumento de 22,6%.



Segundo a gerente da Livraria Rossi, Raquel Pegorini, o papel teve um incremento de 35% ao longo do ano de 2016, mas não atingiu diretamente os consumidores.



– Os fabricantes destes materiais alertaram os varejistas antes de cada um dos aumentos gradativos e foi possível um abastecimento que mantivesse a média de aumento abaixo do aumento total, evitando maiores impactos para o consumidor.



Raquel conta que as vendas estão abaixo do esperado, embora o perfil do consumidor tenha se mantido.



– Desde já, as pessoas estão buscando comprar toda a lista de material, mas se percebe uma busca por itens mais baratos.



A gerente da Estação dos Brinquedos, Juliana Matte, diz que muitas pessoas estão aproveitando o 13º salário e as férias para antecipar a compra de material escolar. Segundo ela, os cadernos tiveram um aumento significativo.



– Manteremos as capas do ano passado com o preço do ano passado. Somente os lançamentos terão o novo preço.



Juliana afirma que a loja não irá reajustar os valores dos materiais escolares para o próximo ano.



Menos fila, mais tranquilidade e busca pelos mais baratos



Rosane economizou nos artigos para Gabriel e decidiu não comprar estojo Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A costureira Rosane Aguiar, 54 anos, conta que prefere comprar os materiais escolares do filho Gabriel, 8, sempre no final do ano por dois motivos: para evitar as grandes filas da véspera do início do ano letivo e para comprar antes do reajuste do próximo ano.



– Sempre gosto de comprar antes porque encontro as coisas mais em conta.



Rosane diz que, para economizar, compra apenas os materiais solicitados na lista e faz pesquisa de preço.



– O estojo deste ano está em bom estado e o Gabriel vai usar o mesmo em 2017. Os preços dos estojos estão muito caros.



Gabriel estava entusiasmado com os novos materiais que utilizará no terceiro ano.



– Gostei de tudo – disse o menino tímido.



Rosane revela que esperava gastar R$ 130, mas as compras custaram R$ 84.



– Preferi pagar em dinheiro para ganhar um desconto – ensina a costureira.



Para Angela Foppa, 45 anos, o gasto foi bem mais salgado. Os materiais para os três filhos _ Gabriela, 15, Letícia, 12 e Rafael, 4 – custaram R$ 1.012. Segundo a psicóloga, antes de fazer as compras, a família se reuniu para conferir os materiais que poderiam ser reaproveitados para o próximo ano.



– Fizemos uma otimização e compramos somente o necessário – ressalta.



Assim como Rosane, Angela também prefere comprar os materiais dos filhos nesta época do ano para evitar a correria da véspera do começo das aulas.



– Achei que estaria mais tranquilo em termos de movimento. Já faz vários anos que compro nessa época.



A psicóloga conta que prefere comprar todos anos na mesma livraria por encontrar todos os produtos e pela qualidade no atendimento.



– Eles se preparam melhor com os materiais aguardando a chegada das famílias e os valores regulam mais ou menos de uma livraria para outra.



Enquanto Angela buscava os materiais para o filho mais novo, as meninas puderam escolher seus materiais como cadernos e canetas. A mãe diz que as filhas já têm a consciência do custo-benefício.



– Por exemplo, a Gabi soube fazer a escolha e comprou a canetinha mais barata.



COMPARE OS PREÇOS

